拜登預定21日在聯合國大會發表演說

聯合國大會第七十六屆會議已於2021年9月14日星期二在紐約聯合國總部以混合（虛擬/面對面）形式開幕。儘管新冠疫情還沒有完全控制住，仍有約近200位各國領導人或外交官參與的為期一個星期（9月21日至9月27日）的會議，有100位世界領導人將在下周抵達紐約，參與聯合國大會（UN General Assembly），針對自疫情以來的急切全球問題尋求進展。

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在美國和中國高度緊張情勢下，聯合國大會力圖推動達成一項雄心勃勃的氣候協定，並在塔利班接管阿富汗後尋求團結。

英國首相約翰遜（Boris Johnson），將於在聯合國氣候峰會前，於20日抵達紐約尋求氣候方面的行動。

其他準備出席的世界領導人還包括土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）與以色列新任總理納夫塔利·貝內特（Naftali Bennett），貝內特和拜登同樣將是首次亮相。

不過美國不鼓勵國家元首來訪，並要求代表團維持較小規模來防疫。身為聯合國熟面孔的法國總統馬克龍基於新冠疫情考量，將是以預錄影片與會的領導人之一。法國政府發言人阿塔爾19日表示：在澳大利亞拒絕和法國簽署巨額合同後，法國和美國總統將在“未來幾天”通電話。 外長之間的會議也可能在聯合國大會之際在紐約舉行。

按照傳統，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）是聯大上第一個發言的國家。

這位極右翼領導人表示，即使他沒有接種新冠疫苗，他也打算來紐約。此舉無視紐約市當局希望每個人都出示疫苗接種證明的做法。

按照慣例拜登作為東道國元首排第二個發言。根據白宮的消息，拜登總統將為此演講在紐約停留一天，但不會如以往的美國總統停留數日與其他重要的國家領導人會晤。隔天他將召開新冠線上疫情峰會，尋求展示美國在新冠病毒疫苗方面的領導地位。

美國駐聯合國大使琳達‧托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）9月17日表示，拜登總統將談到美國的首要任務：結束新冠大流行；應對氣候變化與氣候危機；捍衛人權、民主和以規則為基礎的國際秩序。

中國代表被安排在9月25日下午發言。