美專欄作家建議拜登為越南購買法國潛艇

美國專欄作家托姆-羅根（Tom-Rogan）9月19日在《華盛頓評審員報》（Washington Examiner）撰文，建議拜登為越南購買法國原本要給澳洲的潛艇。

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他說，美國可以通過從法國購買一批短鰭梭魚潛艇，然後將其贈送給越南，以達到三個目的：首先，拜登政府將修復與美國最古老盟友法國的關係。第二，此舉將為一個正在崛起的安全夥伴提供可以挑戰中國帝國主義的新的強有力的手段。第三，它將考驗法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍對南海國際安全的承諾。

托姆-羅根說，在法國為澳大利亞取消價值數百億美元的潛艇合同而大發雷霆時，這個選項值得注意。他還說，法國將其合理的憤怒（失去了一份可以帶來數千工作崗位的有利可圖的合同）與大劑量的虛偽（法國國有海軍集團一直在玩弄時間表、成本估算以及生產和供應承諾）混在一起。

儘管如此，如果這些潛艇是為越南建造的，它們將為美國和更廣泛的國際安全利益提供巨大的價值。法國的短鰭梭魚號非常安靜，對人民解放軍海軍是一個重大威脅。

該文說，越南仍處於共產專制政府控制之下。儘管如此，其人民享有一定程度的自由和受資本主義影響較大的經濟。在2021年，越南被定義為一個強大的出口市場，擁有年輕的、與國際接軌的人口。這些越南人也對中國懷有敵意----對北京傲慢地聲稱南海是其私人游泳池感到憤怒 。讓他們更加憤怒的是，北京並不掩飾地期望越南以其附庸封建國存在。

托姆-羅根稱，美國和越南認識到中國的挑戰，兩國正在靠近。美國副總統卡馬拉-哈里斯最近訪問了河內，儘管她的行程被阿富汗的混亂局面所掩蓋。最重要的是：美國了解越南人的感情，地理上越南靠近中國，越南在峴港擁有一個深水港，能夠為美國海軍提供前沿基地，這個美國曾經的敵人可以成為未來理想的安全夥伴。

他還稱，中國的威脅正在增長：美國需要合作夥伴。北京聲索對南中國海及其所有漁業和資源礦藏的主權。這些水域每年的貿易流量至少有3.5萬億美元。北京通過對南海軍事化控制，可以向地區國家勒索政治忠誠，並逐漸向依賴該水域貿易的國際大國勒索政治忠誠。這是對二戰後美國國際秩序的一個深刻威脅。所以不能讓中國得逞。

托姆-羅根說，因此，即使美國通過新的AUKUS（澳英美）安全協議強化澳大利亞的軍力是正確的，華盛頓也應該尋求與法國構建強大的關係。雖然法國繼續尋求與中國的經濟合作，破壞了馬克龍作為民主價值觀領導者的信譽，但他對維護南海的國際地位表達了隱蔽的支持。從美國角度來看，馬克龍當然比具有孤立主義思想和親中國的馬琳-勒龐要好，後者似乎將在明年的選舉中成為總統的主要挑戰者。

托姆-羅根認為，如果美國不努力加固馬克龍的地位，他就可能陷入國內反美民粹主義（現在由他的外交部長推波助瀾）和中國的投資提議之間。

而“習近平不是傻瓜”。他將意識到，現在是向馬克龍提供大量新投資的時候，以換取他拒絕美國針對中國的立場。與此同時，北京正堅定地堅持其對澳大利亞的威脅。中國向美國的盟友發出的信息是：選擇吧，要麼享受得來容易的經濟助力，要麼遭受難受的脅迫壓力。

托姆-羅根說，拜登應該利用他與馬克龍即將進行的電話會談，提出購買法國海軍集團的一些短鰭梭魚潛艇--但條件是，其中大部分潛艇應該轉給越南（其他潛艇可用於美國海軍訓練和特種作戰）。

中國會被這樣的交易激怒，認為這是一種大力加強越南海軍軍力的手段。而馬克龍將面臨一個選擇：接受經濟繁榮並支持他所雄辯的國際價值觀，或表明他的言辭是空話。

無論如何，拜登應該向馬克龍提出這個建議，然後讓我們知道馬克龍的決定。南中國海的利害關係需要這樣。