敘利亞最後的反政府據點伊德利布省新冠疫情大爆發

敘利亞西北部伊德利布省8月起2019冠狀病毒疾病疫情大爆發，許多躲過政府軍和俄羅斯空襲的民眾現在難逃病毒之手。

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中央社報道，伊德利布省是與敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權對抗的反對勢力最後據點，包括躲避內戰而自國境其他地區流離至此的民眾，目前約有400萬人居住當地。

自從8月以來，伊德利布省COVID-19累計病例數跳增達兩倍，已經超過6萬1000例。近幾個星期來，單日確診數已連日超過1500例，有關當局19日公布當天有34起死亡病例。但因許多確診病例沒有通報，數字應該是低報。

在炮火中、從瓦礫堆下拯救數萬人性命的知名敘利亞救援組織「白盔」，他們現在大部分任務變成將COVID-19病患送醫，或是協助埋屍死亡病患。

伊德利布醫生聯合會本周疾呼國際救援組織協助時稱：「一場醫療災難正在上演。」

伊德利布省和毗鄰的阿勒坡省有大片土地目前受到蓋達組織隸屬的戰士為主的武裝反對勢力掌控，他們對持續散播的疫情束手無策。

當地疫情於8月加劇，這顯然是7月下旬伊斯蘭教宰牲節期間民眾聚會，加上具高傳染力的Delta變種病毒肆虐所致。

確診和死亡病例在敘利亞政府掌控地區，以及東部獲美國支持的庫德族戰士掌控區，近數週以來都出現上升趨勢。儘管無法掌握到敘利亞各地確切感染和死亡情況，不過伊德利布情勢應該會更加險惡。

35萬劑中國疫苗本月稍早運抵當地，但是接種工作進度緩慢。根據世界衛生組織，至少施打一劑的伊德利布人比例約僅2.5%。

新一波疫情爆發正值伊德利布暴力日增之際，在內戰中支持敵對陣營的土耳其和俄羅斯斡旋達成停火18個月後，政府軍近數週再度進行空襲和砲擊，造成數十人死傷。