西班牙海島火山噴發，沉寂半世紀後地獄般岩漿再現

9月23日星期四，熾熱的岩漿繼續噴射到西班牙拉帕爾馬的天空，這是該處火山1971年以來的首次噴發。巨大而有毒的火山灰雲飄向大陸，危及對該島經濟至關重要的作物-香蕉。點擊內文視頻，走近當地居民。

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拉帕爾馬島火山噴發，攝於9月23日 © AP - Emilio Morenatti攝影

流淌的岩漿牆暴露在空氣當中會變黑，它們自上周日以來緩慢地向西推進，吞沒了沿途所遇到的一切：房屋，學校，香蕉種植園。農民們爭先恐後地試圖拯救莊稼，他們將成袋的綠色香蕉堆上卡車，這些香蕉是許多島民的生機來源。如果農民無法進入種植園並照料這些香蕉，那麼拉帕爾馬每年1.4億公斤香蕉產量中的約15%可能面臨風險。

加那利群島地區政府表示，由於300多所房屋被毀，6千餘名被疏散的人無法返回家園（拉帕爾馬人口約8萬），因此將為無家可歸者購置住房開發項目。西班牙銀行聯合會宣布，他們將提供旗下在加那利群島持有的空置房屋，作為人們的緊急避難所。到目前為止，火山噴發造成的經濟損失約8700萬歐元。

專家們最初預測，岩漿將在本周流入大西洋，但其流速下降，已放緩至每小時約4米，因此可能會在到達大海之前停下來。到達大西洋時，岩漿可能會引起爆炸併產生有毒氣體雲。 科學家們表示，熔岩流可能會持續數周或數月，目前這座火山每天噴出的二氧化硫介於8000至10500噸之間。厚厚的雲團向空中延伸了約4公里，引發了對航班能見度的擔憂。機場仍然開放，但政府設立了兩個禁區，只有經過授權的飛機才能飛行。當地政府也警告人們要清潔食物和衣服，以免攝入有毒的灰燼。