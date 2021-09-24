美眾院通過2022國防授權法案 建議邀台灣參與環太軍演

美國眾議院周四（9月24號）通過2022財政年度國防授權法案，法案中多條涉台條文，包括建議美國國防部邀請台灣參加2022年環太平洋軍演，並加強美國國民兵與台灣的合作。台灣方面表示將依防衛作戰需求審慎評估。

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美國眾議院在歷經連日的法案修正案審議與表決後，周三晚間以316票贊成、113票反對，表決通過了“2022財政年度國防授權法案”（FY 2022 NDAA）。眾議院的國防授權法案將着重強化網絡安全、創新技術和資訊系統的發展，並大幅增加對關鍵研發領域的投資，包括生物技術、定向能源和電磁頻譜等項目。

據美國之音報道，這部長達1300多頁的國防開支法案從諸多方面涉及中國，包括科研發展、人權問題、新冠溯源及國際影響力等。新納入的兩項修正案關注中國在新疆犯下種族滅絕罪行，並將對美國奧運選手就中國的人權侵犯問題進行簡報。

與台灣相關條文主要列在第1243、1247與1248條。在第1248條提出意見指出，台灣海軍應當受邀參與2022年環太平洋軍事演習（RIMPAC）。在第1243條中建議美台國民兵合作。條文要求美國國防部長最晚在2022年2月15日前，必須向國會相應委員會提交關於加強美國國民兵（National Guard）與台灣合作的可行性與適當性報告。條文要求，報告必須說明美國國民兵與台灣過去10年在演習、訓練與裝備的合作情況；評估美台在災害應變、網路防衛與通訊安全、軍醫合作、文化交流與華語教育、國民兵顧問協助台灣訓練後備部隊計畫等。第1247條則是關於協助台灣強化自我防衛能力。條文重申台灣關係法與六項保證是美台關係基石。

國會在法案中提出意見，呼籲美方與台灣進行實地訓練與軍事演習，確保包括國防官員在內的美台官員在戰略、政策與職能層級的交流，特別是強化國防規畫合作、提高美台軍事力量的互可操作性與加強台灣後備力量等。

台灣外交部周五感謝美國國會近年持續在年度國防授權法案中，推動台美軍事合作，彰顯對台灣國防的重視，未來將持續深化雙邊安全合作。台灣國防部則表示，將依防衛作戰需求審慎評估，只要有助於區域和平的操演，在任務許可下，將積極爭取。

據報道，環太平洋軍演由美軍主導，每兩年舉行一次，是全球最大的國際海上軍事演習。自1971年開始的環太平洋軍演是為培養與經營美國與盟邦間的關係，是確保海上航線安全與支持印太自由開放至關重要的一個環節。

美國參議院版的2022財政年度國防授權法案已於7月底於參院軍委會表決通過，還待參院表決通過。由於參眾兩院通過版本不同，法案在經過參眾兩院表決通過後，還需再經過兩院協商最後版本，並重新各自表決通過，才會送交美國總統簽署後生效。