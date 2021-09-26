同性婚姻與收養，女同性戀獲取精子捐贈權：瑞士今日全民公投

瑞士政府在本次公投官網上的視覺圖，圖為歐洲已將同性婚姻合法化的國家（藍色部分）。

目前，在瑞士的同性伴侶有權註冊民事同居互助協議，但與註冊婚姻不同，同性伴侶們在為外籍伴侶辦理居留身份，以及收養孩童等領域，權利仍然受限。去年年底，瑞士議會通過了同性婚姻合法草案，然而超過5萬反對者成功發動了針對此法案的全民公投，全民公投在9月26日星期天舉行。根據現有民調，若不出意外，公投結果將不會出現反轉。

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瑞士將在國際標準時間早10點關閉同性婚姻與收養合法化法案的公投投票站點，結果將在隨後幾小時內出爐。反對者陣營在海報上呼籲不要將兒童商業化，定製化，譴責同性婚姻合法化“對父親這一角色造成的傷害”。支持者們則呼籲投票者見證“邁向平等的歷史”，政府和議會也敦促人們“消除異性戀和同性戀之間的不平等待遇”。

法新社日內瓦站引述gfs.bern的最近一次民調，稱支持同性婚姻與收養合法化的群體佔比53%，反對者佔比27%，與8月的民調格局一致。根據團體來畫分，法新社稱最有可能反對這一法案的包括基督教團體成員，和瑞士最大政黨-右翼民族主義的“瑞士人民黨”的支持者們。

瑞士在1942年已經官方取消了對同性戀群體的歧視，但多地警署和政府仍保留着對同性戀者的記檔存檔，這一做法在一些地區甚至延續到上世紀90年代。目前，瑞士的同性伴侶可以註冊民事同居互助協議，每年有約700對同性伴侶註冊這一協議。但與傳統的婚姻不同，他們在為外籍伴侶辦理居留身份，收養兒童方面仍有很大阻礙。去年，瑞士議會通過了同性伴侶婚姻與收養權法案，但由於超過5萬名反對者成功啟動了全民公投的民主程序，因此政府只能照章行事。本次公投若不出意外，將為同性伴侶帶來異性伴侶的同等權利，包括為外籍伴侶辦理居留，共同收養等等。此外，女同性伴侶將可有權獲取精子捐贈，這也是該法案爭議最大的一點。