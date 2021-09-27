中美俄達成共識：阿塔和阿前政府誰都沒能代表阿富汗在聯大發言 緬甸也沒能發言

9月27日星期一是聯大會議日程最後一天。但193個國家當中，兩國卻沒能發言，其中一個是阿富汗，一個是緬甸，兩國的情況也很類似：對於誰能代表國家，尚存爭議。法新社引述現場多位外交官的話，稱這一情況應該是中國，俄羅斯和美國達成了一致的結果。

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首先來看阿富汗：塔利班政府和前政府此前一直在爭奪在聯大代表阿富汗的發言權，塔利班對阿富汗前政府駐聯合國大使的合理性提出質疑，並要求己方派人參加最後一天的大會峰會。但聯大一委員會必須聽取塔利班方對阿富汗前政府官方代表的質疑，之後才能決定。問題是，該委員會一般在11月開會，塔利班沒趕上提交質疑的時間。

鑒於此，聯合國發言人杜加里克表示，截至上周五，阿富汗目前公認的聯合國大使仍然是阿富汗前政府的古拉姆-伊紮克才。然而到了星期六，阿前政府代表團通知聯合國方，稱伊紮克才不會發言。到了周一，阿富汗的國名也從發言國家的清單上消失了。大會發言人莫妮卡-格雷利宣布，“阿富汗這個國家已退出了一般性辯論”，並指出“阿方沒有給出任何退出的理由”。

對於阿富汗前政府駐聯合國代表退出一般性辯論發言的原因，法新社詢問了多位外交官。他們表示，這應該與中國，美國，俄羅斯之間達成了意見一致，是有關的。一位要求匿名的女大使表示：“我想，這幾大國之間應該是達成了一致”，另外一位男外交官也稱，“這是一個明智的決定”。剛剛過去的周末，俄羅斯外交部長拉夫羅夫提到了俄羅斯、中國、巴基斯坦和美國有關塔利班的“積極協調合作”。

有關緬甸，爭搶國家代表與發言權的，是2月1日政變以來掌權的軍政府，和由前緬甸領導人昂山素季選出並仍派駐聯合國的大使。一位匿名大使稱，“美國，俄羅斯和中國之間達成了共識，決定不讓昂山素季方的大使在聯大發言”。這得到了這名大使本人的證實。他對法新社說，這是為了“保持低調”。

阿富汗和緬甸若想更換國家代表，須得經過聯合國一個委員會，美國、俄羅斯和中國均是該委員會的成員國。一位聯合國官員預測，一般的國家派駐聯合國大使更換，在這個委員會當中達成共識就可以了，但問題是對阿富汗和緬甸，沒有共識，因此接下來幾個月內，會對此進行投票表決。