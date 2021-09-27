阿富汗：誰是代表今天聯大發言？

聯合國大會按日程今天閉幕，會議最後一天仍然有國家代表發言，其中阿富汗由誰代表發言引關注。聯合國剛剛發布的消息說，阿富汗駐聯合國大使要求將他的名字從今天大會辯論的最後一天發言的聯合國成員名單中刪除。

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在美國紐約舉行的聯合國大會應在今天閉幕。因少了阿富汗及緬甸當權者演說，成了今年這場外交馬拉松出現的諸多怪象之一；今年有100名領袖無懼疫情親自與會。

阿富汗前政權的聯合國代表預料將發表演說，挑戰塔利班先前提出讓新任外交部長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）在聯大發言的要求。塔利班20日致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），要求讓穆塔奇與會。

塔利班在信中提到，上個月被趕下台的總統加尼（Ashraf Ghani）任內指派的阿富汗駐聯合國特使伊薩克紮伊（Ghulam Isaczai），在聯合國已不再代表阿富汗。

據法新社說，這項訴求原本應由包括美國、俄羅斯和中國在內的一個委員會開會考量，不過聯合國官員表示，這場會議並未召開。據一名外交人員表示，塔利班太晚提出要求，實際上替伊薩克紮伊在會中發言鋪路；聯合國仍視伊薩克紮伊為阿富汗代表。

該報道稱，阿富汗代表伊薩克紮伊如果確實把握這次發言機會，就可能像9月9日在安理會會議上那樣，要求各國對塔利班加強制裁。

法新社說，聯合國表示，阿富汗駐聯合國大使要求將其從周一大會辯論的最後一天發言的聯合國成員名單中刪除。大會主席的發言人莫妮卡-格雷利（Monica Grayley）告訴法新社："阿富汗已撤回對一般性辯論的參與，" 格雷利說 "阿富汗沒有給出任何理由"。

根據一夜之前仍然有效的時間表，被廢黜的總統阿什拉夫-加尼的內閣成員古拉姆-伊薩克紮伊大使將在當天晚些時候發言。

一位不願透露姓名的聯合國官員告訴法新社：只能是阿富汗特派團撤回了他的名字。

該報道稱，無法立即聯繫到阿富汗駐聯合國代表團。

自8月以來一直在阿富汗掌權的塔利班曾要求聯合國允許其新任命的外交部長在聯合國大會上發言。但另一位不願透露姓名的聯合國官員說，他們在一周前提出的請求來得太晚了，無法得到考慮。

阿富汗、緬甸和幾內亞掌權者原定發表演說，為聯大畫下句點。

該報道稱，在緬甸，軍政府和早前昂山素季任命的大使向聯合國提出了兩項相互矛盾的發言請求，美國、俄羅斯和中國達成了一項非正式協議，同意該國不發言，這三個大國之一的大使最近在匿名的情況下告訴法新社。