兩通打給中國軍方的電話：美軍參聯會主席為自己辯護

美軍參謀長聯席會議主席、陸軍上將馬克-米利將軍今天面對軍事委員會,就zi'ji給中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成打的兩通電話做了解釋。

廣告 繼續瀏覽後續

米利解釋稱，他知道前總統唐納德-特朗普不打算攻擊中國，而當時中方很擔心美國發動襲擊，因此他為了“回應有關情報”而安撫中方。他表示：“我確信，特朗普總統當時沒有打算攻擊中國人，將這一意圖傳達給中國人，是我的直接責任”。他繼續道： “當時我的任務是緩和局勢，因此我對中國發出的信號是：保持冷靜、穩定，（給緊張度）降級，我們不會攻擊你”。一些立法者稱米利越權，他們呼籲拜登總統解僱他。而特朗普則抨擊米利叛國，稱米利是“一個徹頭徹尾的瘋子”，並說米利從未告訴自己打電話給中國。

此前，米利解釋稱，這兩通電話“得到了國防部與其他美國國家安全機構的充分協調，這種軍事通信對於防止擁有核武器的大國之間的戰爭至關重要”。米利表示，第一次通話是在時任國防部長埃斯珀的指導下進行的，第二次通話是應中國人的要求，並得到了時任代理國防部長米勒辦公室的協調。

米利還說，他接到過眾議院議長佩洛西的電話，稱佩洛西“打電話詢問總統發射核武器的能力”。米利稱自己當時“試圖向她解釋，核發射是由一個非常具體和深思熟慮的過程所控制的”，“雖然總統是唯一的核發射權威方，但總統不會單獨下令發射”。米利稱，自己向佩洛西一再保證，“不存在非法、未經授權或意外發射的可能性”。

美聯社指出，有消息稱米利將軍曾兩次打電話給中國人民解放軍的李作成將軍，分別是在10月30日和1月8日，向他保證美國不會突然與中國開戰，或者攻擊中國，就算攻擊，米利也會提前告訴中方。此事傳出後，米利一直處於爭議的中心。通話的細節也在華盛頓郵報記者最近出版的書“危險”當中被摘錄。書里說，米利同意佩洛西的說法，兩人都認為特朗普精神狀態下滑。本次聽證會期間，米利被問及是否與該書作者聊過，書中描寫的他，是否能代表真實的他。米利回答說，自己沒讀過這本書。米利還說，自己“無權鑒定總統的精神狀態”。米利強調，“我從未試圖影響或者干預這個(攻擊)程序，攫取權力或者介入命令的下達，但為了確保總統得到充分的信息，這個程序是需要我的建議和保障的”。

美聯社指出，米利給中國打的電話是在特朗普任內最後幾個月動蕩不安的時候發出的，當時特朗普挑戰2020年的選舉結果。第二通電話是在1月6日之後的兩天打的，當時一群暴徒襲擊了美國國會，試圖阻止國會宣布拜登勝選。