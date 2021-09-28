拜登面臨國會投票的艱巨關鍵一周

自本周一（9月27日）開始，美國國會進入任務艱巨的關鍵一周，對包括拜登施政核心的歷史性巨額法案等重大系列事項投票，於此同時，美國聯邦政府面臨停擺和債務違約的時間紅線，兩黨必須就預算案及是否提高債務上限做出決定，報道預期相關談判將焦灼而激烈。

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“華爾街日報”的報道說，即使美國國會已經習慣了在壓力下運作，要想闖過本周的立法和財政難關也需要極速衝刺。民主黨領導人正試圖推進拜登政府施政核心的兩項複雜法案：一項是大約1萬億美元的以獲兩黨支持的基礎設施法案，一項是龐大的醫療、教育和氣候法案，其中，第二項法案3.5萬億美元的規模及其內容仍在民主黨黨內激烈爭論。

與此同時，美國政府面臨兩道財政紅線：首先是9月30日，如果兩黨屆時不能就撥款法案達成一致，資金即將到期的美國政府將從10月1日起陷入停擺。法新社的報道說，如果說聯邦政府“停擺”在美國的政治生活中時有發生，而這一次，民主共和兩黨都希望避免出現這一狀況。為此國會必須在周四晚上午夜之前批准新的聯邦預算。但到周一晚上，民主黨提交的第一份預算案已經在參議院被否決，原因是由於該提案中包括有計畫暫停美國債務上限的內容，而共和黨對此措施堅決反對。

第二道紅線在10月中旬，如果參議院拒絕提高美國債務上限，美國將面臨違約風險。屆時美國將無法再借貸或支付開支。這一史無前例的災難性前景無疑將引發全球的金融地震。 目前，美國共和黨拒絕批准有關暫停債務上限，其理由是這會給拜登開出一個空白支票，導致他進行“不負責任”任意開支。

報道說，即使美國國會能在本周末前阻止政府關門，麻煩也不會得到完全解決。攀升到28萬億美元的國家債務問題已經給金融市場帶來了焦慮。上台後承諾要深刻改變美國的拜登，在目前所有這些關鍵議題上都唯有成功，這將是他面臨的一個艱巨考驗。周一這位年過7旬的總統在白宮向媒體說， “你們了解我：我生來就是一個樂觀主義者，” 但現實距離成功顯然尚遠， 因此，到目前為止已全力投入國會民主黨內部談判的拜登也坦誠 ，其以醫療教育和氣候法案為主的龐大法案獲得通過的時間應該比預期的更長。他向記者說，儘管我非常希望，但“這可能不會在本周末發生“。

這一龐大投資法案共分兩部分，一是規模1.2萬億美元的基礎設施法案。除民主黨外，已獲得了部分共和黨議員的支持。另一部分是更為龐大的醫療、教育和氣候法案，價值共3.5萬億美元。共和黨人堅決反對這一“歷史性”的巨額項目。批評其為“不負責任”的支出。而其規模在民主黨黨內也存在激烈爭論。

為確保法案通過，白宮和國會民主黨領導人選擇將兩部分法案協同推進的戰略，以民主黨佔多數的國會選票促其通過，但鑒於民主黨在兩院的多數非常脆弱，同時，左翼和偏中間派就法案的規模也存在爭議，因此必須要確保民主黨黨內的一致。此前在全部民主黨議員和三分之一共和黨議員的支持下，參議院於 8 月初已批准了基礎設施計畫。而眾議院的最終投票定於周四進行。眾議院預算委員會在上周六（9月25日）晚些時候批准了眾議院的立法版本。但溫和派和進步派民主黨人對該法案的許多條款仍有分歧，包括如何應對氣候變化，以及如何對稅法和醫療保健措施進行修改等。

據一位白宮官員說，剛剛過去的周末，拜登及其閣員、白宮官員等與幾位搖擺不定的議員進行了談話。如果談判最終破裂，一些民主黨人擔心這將很難向選民交代，從而對明年將舉行的中期選舉造成負面影響。

周一參議院對民主黨提交的第一份預算案投票因共和黨反對被否決，據白宮聲明說，當天拜登與國會民主黨領導人佩洛西和舒默進行了交談，他抨擊共和黨人“對美國經濟的復蘇缺乏興趣” 。就下一步的發展，法新社報道說，最可能的情況是民主黨重新修改其預算案，取消有關債務暫停的內容以便獲得足夠的支持票，在周五點到期之前批准預算延期，並避免政府“停擺”。至於更根本性的債務上限議題，則有待民主黨做出決定，在未來幾天或更長的幾周內解決。