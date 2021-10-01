安理會緊急會議前夕朝鮮周四再試射防空導彈

朝鮮周四（9月30日）試射一枚新的防空導彈，距離聯合國安理會今天就朝鮮近期接連試射召集緊急會議僅幾個小時，此次試射更具挑釁意味。

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朝鮮官媒朝中社報道，“隨着新關鍵技術的引入”，這枚試射的防空導彈具備“卓越的戰鬥性能”。朝鮮官方《勞動新聞》刊登了導彈從發射車上射出的照片。

朝鮮近期頻繁進行導彈試射，就平壤周一發射據稱是高超音速導彈，聯合國安理會應美國、法國和英國的要求周五將召開緊急會議討論，會議原定於周四舉行，但應中國和俄羅斯的要求推遲到周五。

報道指，這是朝鮮一連串引發緊張局勢的最新一舉，自美國總統拜登今年一月上任後，平壤就一直伺機而動。

在周一發射高超音速導彈後，朝鮮駐聯合國大使金成在聯大宣稱平壤有權”進行武器測試，以“加強防禦能力”。

美國國務卿布林肯譴責朝鮮的行動製造了“更不穩定、更不安全”的前景。

朝鮮領導人金正恩周四早些時候拒絕了美國的對話提議，朝鮮指責喬拜登繼續其前任的對朝“敵對”。

美國表示目前尚無法確認朝鮮周一發射的是否是高超音速導彈，如果是這將意味着一項重大技術進步，因為高超音速導彈的速度至少是音速的五倍。

就周四平壤的再次試射， 一名朝鮮研究員、前脫北者安燦一（音譯）表示，這是“平壤希望利用武器試射在國際舞台強調存在感”。韓國總統文在寅近期再度呼籲平壤正式宣告朝鮮戰爭終結，美國也表示願在不設先決條件的情況下與朝鮮代表會談。安燦一說，朝鮮現在是以這種方式爭取時間，儘可能從韓國和美國的提議中獲得籌碼。