“謝謝你，葡萄牙”！阿富汗國家女子足球隊慶祝抵葡一周

阿富汗國家女子足球隊隊長法爾昆達·穆赫塔吉（Farkhunda Muhtaj）表示： “葡萄牙是一個了不起的國家，影響了這麼多女孩的生活，以多種方式支持我們並為這些女孩提供庇護…你們永遠是我們的英雄，謝謝你，葡萄牙！”點擊以下視頻，了解詳情。

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葡萄牙里斯本，阿富汗女足運動員們合影留念。 © AP供圖

阿富汗國家女子足球隊的隊員們在里斯本慶祝了抵達葡萄牙一周。在獲得庇護的葡萄牙登陸一周後，女孩們已經在努力去學葡萄牙語了。幾個星期以來，她們在阿富汗等待音信，最終得以乘坐包機離開，而里斯本，也成為他們的目的地和新家。阿富汗國家女子足球隊隊長法爾昆達·穆赫塔吉（Farkhunda Muhtaj）在過去幾周，從加拿大的家中，與隊員們保持遠程溝通，同時努力幫助安排救援。她告訴美聯社：“她們離開了家園，把一切都拋在了身後”。

自從美國從阿富汗撤軍以來，這群14到16歲的女孩和她們的家人一直試圖離開。她們十分擔心塔利班統治下的生活，而這種擔心不僅僅是因為塔利班禁止女人和女孩參加體育運動，更是因為，她們本身就是女性人權的倡導者，和聚光燈下的那一群人。

美聯社引述美國中央情報局前成員和空軍退伍軍人尼克·麥金利的話說，這項名為“足球行動”的救援任務，得到了前軍事和情報官員、美國參議員克里斯·庫恩斯、美國盟友和人道主義組織組成的國際聯盟的幫助，後者與塔利班進行協調。救援工作一度很困難，難點在於人數：80人當中，包括26名青年團隊成員，成人，兒童，嬰兒。現在，他們都安然無恙，期待着回到足球場上。也許，她們會遇到葡萄牙球星羅納爾多。