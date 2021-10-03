國際記者調查同盟將發布“潘多拉文件” 巴拿馬擔心再上“避稅天堂”榜

繼2016年公布 "巴拿馬文件 "引發全球震蕩後，國際記者調查同盟即將在今天（10月3號）公布全球迄今為止最廣泛揭露金融秘密的文件，上一次被該組織調查的“避稅天堂”巴拿馬擔心自己再次被盯上。

廣告 繼續瀏覽後續

國際記者調查同盟在推特上宣布，將在周日格林尼治國際標準時間16:30發布其 "迄今為止關於金融保密的最廣泛的揭露"，這個報告是根據 "覆蓋世界每個角落 "被泄露的1190萬份文件所做。據國際記者調查同盟稱，這個被命名為 "潘多拉文件 "的調查是117個國家的600多名記者共同工作的結果。

這個文件的爆料恐又會引發全球金融震動，上次被點名的巴拿馬似乎尤其擔心，繼2016年ICIJ公布被稱為 "巴拿馬文件 "的前一次調查後，巴拿馬可能陷入另一個避稅天堂醜聞。

根據巴拿馬媒體周六援引的一封政府信函，巴拿馬政府擔心它將在國際記者調查聯盟周日公布的 "潘多拉文件 "的新避稅地調查中被進一步釘死。巴拿馬政府在通過一家律師事務所寄給國際調查記者聯盟（ICIJ）的信中說損失可能難以估量，並警告"任何強化巴拿馬可能是避稅天堂的 "錯誤看法 "的出版 "都將對巴拿馬及其人民造成毀滅性的後果"。

據報道，巴拿馬政府在信函中列舉了這個中美洲國家近年來進行的幾項改革，但該國仍被列入法國和歐盟的避稅天堂名單。報告指出，自2016年以來，有超過39.5萬家公司和基金會被暫停註冊，占當時存在的公司和基金會的一半。

2016年4月3日爆發醜聞的核心巴拿馬律師事務所尤爾根-莫薩克和拉蒙-豐塞卡的在2018年宣布將停止運營，莫薩克-馮塞卡公司的1150萬條遭泄露數字記錄揭示了從企業家到國家元首、銀行和運動員等一系列客戶的財務和稅務行為。巴拿馬文件的公布在全世界引起了震動，導致冰島總理西格蒙德-大衛-貢勞格松和當時的巴基斯坦總理納瓦茲-謝里夫辭職。根據美國公共誠信中心的數據，它已經促使79個國家對可能的逃稅或洗錢行為進行了至少150次調查。

此後，巴拿馬進行了一系列改革，以加強銀行監管，用監禁來懲罰逃稅行為，並與經合組織（經濟合作與發展組織）交換信息。政府在信中宣稱，2016年的巴拿馬 "與今天的巴拿馬毫無關係"。