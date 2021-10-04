潘多拉盒子又出了誰？11歲富翁與清潔工女大亨在列

在對離岸公司的不透明性進行的廣泛新聞調查中，約30名現任或前任領導人、300多名來自世界各地的政客以及名人和罪犯被掃描聚焦，抓個正着。

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據法新社今天報道說，國際調查記者聯盟（ICIJ）公布的 "潘多拉文件 "中披露的大部分交易並不違法。但調查凸顯了一些領導人的反腐言論與他們廣泛使用避稅天堂之間的反差差異。

自1999年上台以來，約旦國王阿卜杜拉通過位於維爾京群島等避稅天堂的公司網絡在美國和英國購置了14處豪華房產。根據調查，他用1.06億美元購買了加州馬裡布的三座海景別墅，以及倫敦和英國阿斯科特的房產。國王的律師向財團保證，國王使用了自己的個人財富，並使用離岸公司來保證安全和謹慎。

在成為總理之前，捷克億萬富翁安德烈-巴比斯將2200萬美元投入空殼公司，用於資助購買法國南部穆根的大型房產--比高莊園。根據潘多拉文件，他在從政時的資產申報中並沒有提到這些。捷克總理因欺詐性歐盟補貼和利益衝突而受到調查，他將在10月8日和9日面臨該國立法選舉評判。巴比斯說他沒有做任何違法的事情，但在周日他譴責這是一個旨在在選舉前 "詆毀 "他的伎倆。

英國前首相托尼-布萊爾和他的妻子在2017年通過購買維爾京群島的一家公司獲得了一棟辦公樓，該公司擁有該處所。ICIJ報告說，這筆交易為他們節省了大約40萬美元的稅款。

肯尼亞總統烏胡魯-肯雅塔將打擊公共生活中的腐敗和透明度作為其執政追求的標誌。但他和他的六個家庭成員，包括他的母親、一個兄弟和兩個姐妹，在幾個離岸公司至少有3000萬美元。

巴基斯坦前總理納瓦茲-謝里夫因上一次國際腐敗調查 "巴拿馬文件"醜聞導致下台，現總理伊姆蘭-汗以一個強力反腐的競選諾言於2018年夏天而當選為巴基斯坦領導人，根據該國際媒體調查團的說法，他的家庭成員和他的政府成員在海外賬戶中有數百萬美元。在推特上，巴基斯坦總理保證將 "調查 "潘多拉文件中提到的所有巴基斯坦公民。

據BBC報道，與阿塞拜疆總統伊利哈姆-阿利耶夫（Ilham Aliyev）關係密切的人在英國進行了不透明的財產交易，包括以他11歲的兒子海德爾的名義購買了4500萬美元的辦公大樓。

根據ICIJ審查的文件，法國前部長和國際貨幣基金組織前總裁多米尼克-斯特勞斯-卡恩通過一家免稅的摩洛哥公司向公司提供了數百萬美元的諮詢費。

哥倫比亞歌手夏奇拉和德國模特克勞迪婭-希弗也有離岸賬戶。據他們的代理人說，這不是一個逃稅的案例。

黑手黨老大拉斐爾-阿馬托（Raffaele Amato）是電影《Gomorra》的靈感來源，他也用一家空殼公司在西班牙購買土地。阿馬托被指控與許多謀殺案有關，他正在服20年的監禁。

法新社說，被俄羅斯媒體描述為弗拉基米爾-普京總統前情婦的斯維特拉娜-克里沃諾基赫，2003年通過離岸賬戶以400萬美元的價格在摩納哥購買了一套公寓。

據蘋果日報說，國際調查記者同盟（ICIJ）周日（10/3）公布一項名為“潘朵拉文件”（Pandora Papers）調查報告，揭露多國政要在海外的秘密資產，俄羅斯總統普京沒有海外資產，但據稱是普京情婦的女子克里沃諾基赫（Svetlana Krivonogikh）引起注意，她過去職業是清潔工，28歲那年突然在摩納哥買下價值360萬歐元 的豪宅，相信是普京出手才讓她搖身變成富豪。對於“潘朵拉文件”相關陳述，克里姆林宮回應，“都是不實說法”。

英國《衛報》指稱，這間位於歐洲賭城摩納哥賭場樓下的高級公寓有海景、配雙車位，還可使用公寓的游泳池，保全森嚴，公寓頂樓還有私人花園和直升機停機坪。根據2003年過戶文件，買家是設在英屬維京群島的布洛克維爾開發公司（Brockville Development Ltd），而布洛克維爾開發公司幕後金主又是兩家註冊於巴拿馬的公司，像俄羅斯娃娃一樣一層套著一層，讓外界難以看出真正金主，但因“潘朵拉文件”揭密，追出克里沃諾基赫（Svetlana Krivonogikh）才是真正的屋主，她買房子才28歲，本業是清潔工，短短幾年就變成超級富豪，她不只在摩納哥買豪宅，在家鄉聖彼得堡高貴地段擁有公寓，在莫斯科也有房產，名下還有遊艇，總資產估計約1億美元。

如何解釋清潔工轉眼富貴的童話故事？根據俄國媒體先前曾經報道過，克里沃諾基赫家世平凡，在她小時所住的公寓，要跟其他5戶人家共用廚房與廁所，先前她曾讀商，在一家商店當清潔工，1990年代後期她認識了普京，命運就此改變。當時普京是聖彼得堡副市長。

另一位據稱是總統普京的密友Pyotr Kolbin與一項涉及寡頭Gennady Timchenko（也是俄羅斯國家元首的朋友），也被揭露與潘多拉離岸調查故事有關，而俄羅斯主要電視頻道的首席執行官Konstantin Ernst則通過一家離岸公司可疑地在莫斯科獲得一塊巨大的土地。

法新社說，克里姆林宮拒絕評論，並譴責這些是 "毫無根據的指控"。