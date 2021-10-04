諾貝爾醫學獎出爐：未及新冠疫苗發明 選中溫度觸覺感受體突破

美國學者朱里雅斯和帕塔普蒂安因發現人類神經系統的溫度和觸覺感受體，4日獲2021年諾貝爾醫學獎。

2021年諾貝爾獎今天揭開序幕，醫學獎得主率先揭曉，美國學者朱里雅斯（David Julius）和帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian）因發現人類神經系統的溫度和觸覺感受體而獲獎。早前有猜測新冠肺炎病毒疫情衝擊全球未了，新冠疫苗發明突破或許成為今年醫學獎熱門。

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據中央社今天報道稱，學者朱里雅斯和帕塔普蒂安因發現人類神經系統的溫度和觸覺感受體，4日獲2021年諾貝爾醫學獎。

感知熱、冷和觸覺的能力對於人類生存至關重要，也是人們與周遭世界互動的基礎。這些感受的神經衝動是如何啟動、如何感受到溫度和壓力？今年的諾貝爾獎得主解決了這個問題。

去年諾貝爾醫學獎得主為美國學者阿特爾（Harvey J. Alter）、萊斯（Charles M. Rice）及英國學者賀頓（Michael Houghton），因發現C型肝炎病毒共享殊榮。

諾貝爾獎是依瑞典炸藥發明人諾貝爾（Alfred Nobel）的遺囑所設，1901年開始頒發，今年是120周年。諾貝爾獎頒給得主1枚金質獎章及1000萬瑞典克朗（約新台幣3184萬元）獎金。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，諾貝爾獎連續第2年取消於瑞典首都斯德哥爾摩舉行現場頒獎典禮，改為電視和網絡直播得主在各國領獎。

中央社說，醫學獎得主於今天率先出爐後，明後天將陸續公布物理學獎和化學獎得主，萬眾矚目的文學獎及和平獎將於7日和8日公布，瑞典央行創設的經濟學獎則要等到11日才會揭曉。