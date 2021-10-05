潘多拉文件：只有國際壓力才能推動改變？

再次震驚世界的"潘多拉文件 "調查已經發現了超過29,000家離岸公司。其中許多是通過律師事務所設立的。律師事務所，遭指是離岸產業的一個重要組成部分。據法國國際關係暨戰略研究所Iris洗錢問題專家和研究員Eric Vernier表示，這一最新的醜聞可能不是最後一個，而且不會結束。

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RFI：在潘多拉文件中間，就像巴拿馬文件一樣，我們總能找到這些律師事務所，比如Alcogal。他們的作用是什麼？

Éric Vernier：不可否認，這是比巴拿馬文件更嚴重的案件。但這些安排本身仍然是同一邏輯的一部分，而且幾十年來一直如此。這些律師事務所仍然是專門從事幫助如何避稅的機構，通過他們來確定大幅減少納稅的地方或國度。這使得建立空殼公司成為可能，一方面可以掩蓋蹤跡--著名的空殼公司--另一方面可以建立納稅優化方案，從而支付有時接近零的稅款，甚至完全為零。

律師事務所Alcogal將會發生什麼事情？

可以發生很多事情。一切都將取決於國際反應的力度和各國--特別是第一個相關國家巴拿馬--的行動意願。我認為，鑒於這一醜聞的規模和媒體的報道，當局至少會做點什麼。我不知道他們在實施制裁方面會走多遠，但無論如何，很明顯，他們不可能不做出反應。事實上，往往是國際壓力使他們採取行動。醜聞的程度和媒體的報道可能會導致對Alcogal的制裁，甚至可能導致對該律師事務所清算。

RFI：在任何情況下，我們可以看到，儘管有以前的醜聞曝光，但一直以來的做法上沒有什麼變化......

如果我們看一下專家和非政府組織定義的避稅天堂，我們就會發現，許多國家靠這些安排生存，並將其作為一種專長。巴哈馬和開曼群島擁有最好的國際稅務和金融運作專家。一旦你有了專業特長，就很難改變它。這對一個公司來說是如此，對一個國家來說也是如此，比如巴拿馬當局就曾宣布，他們將致力於提高透明度和全面遵守法規。儘管潘多拉文件的檔案可以追溯到幾年前，但它們比巴拿馬文件晚。此外，巴拿馬仍然是被列入避稅天堂黑名單的少數國家之一。很多時候，一些國家做出改變的樣子，但當我們颳去皮表，我們就發現其實根本沒有任何變化。

就其規模而言，這些揭露難道不能推動打擊稅務欺詐的鬥爭嗎？

對此我將繼續扮演不祥之鳥角色。在二十多年從事這些問題的研究工作中，我看到同樣的問題一次又一次地出現：醜聞會不會改變事情？會不會使人們做出反應？我們是否能找到能夠制定有效國際法規的政治家？隨着醜聞的曝光，人們立即做出了相當強烈的反應，就有了重大聲明。然後，隨着幾周、幾個月和幾年的時間過去，風又吹了回來。如果我們仔細看看，就會發現沒有什麼變化。證據是：一個醜聞接着一個醜聞，而且會繼續下去。