諾貝爾化學獎揭曉 美德2學者共享殊榮

2021年諾貝爾化學獎得主今天揭曉，由德國學者李斯特（Benjamin List）和美國學者麥克米倫（David MacMillan）獲獎。 Benjamin List and David MacMillan, both 53, will share the 10-million-kronor ($1.1-million, one-million-euro) Nobel Chemistry Prize

2021年諾貝爾化學獎得主今天揭曉，由德國學者李斯特（Benjamin List）和美國學者麥克米倫（David MacMillan）獲獎。

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據中央社今天報道稱，諾貝爾化學獎揭曉，由美德2學者共享殊榮。

李斯特（Benjamin List）和麥克米倫（David MacMillan）得獎原因為他們研發出新的催化劑“不對稱有機催化”，有機催化可以驅動多種化學反應，有助於研究人員開發新藥。

過去研究人員長期以為只有兩種催化劑：金屬、酶。催化劑是控制和加速化學反應的物質，例如：催化劑可以將汽車廢氣中的有毒物質轉化成無害分子、人體內含有催化劑“酶”，可以分解出人體所需的分子。

去年諾貝爾化學獎得主為法國學者夏龐蒂耶（Emmanuelle Charpentier）和美國科學家道納（Jennifer A. Doudna）。她們因開發出稱為“CRISPR-Cas9基因剪刀”的基因編輯技術而獲獎。這也是諾貝爾科學獎項首度頒給全女性組合。

諾貝爾獎得主的獎金今年將從900萬提高至1000萬瑞典克朗（約新台幣3200萬元）。若得主超過一位，則獎金平分或者依比例分配。

中央社說，諾貝爾醫學獎4日揭曉，物理學獎昨天出爐，繼今天公布化學獎得主後，明天將公布文學獎得主，8日公布和平獎贏家，經濟學獎得主將於11日揭曉，為2021年諾貝爾頒獎季畫下句點。