斯托爾滕貝格稱撤銷俄羅斯常駐北約代表團8名成員的常駐資格是對俄羅斯“惡意行動”的回應

周四北約30個成員國國家安全顧問在布魯塞爾舉行會議，就加強北約內部協作、共同應對外部威脅等議題進行討論。北約秘書長斯托爾滕貝格表示，北約撤銷俄羅斯常駐北約代表團8名成員的常駐資格並不是針對某一特定事件，而是就俄羅斯近段時間以來實施的“惡意行動”的回應。

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斯托爾滕貝格在北約會後舉行的新聞發布會上還說，巴黎與華盛頓之間圍繞美國、英國和澳大利亞組成的三國聯盟所產生的分歧不應該使北約出現分裂。法國因為美國、澳大利亞以及英國簽訂安全協議(AUKUS)並撕毀澳大利亞與法國400多億美元潛艇合同而感到憤怒，指責美國是在背後捅刀子，做出了背叛盟友的行徑。

就北約與莫斯科的關係，斯托爾滕貝格指出，北約與俄羅斯的關係現處於冷戰以來的最低點，北約將加強對俄方“挑釁行為”的威懾和防禦，但與此同時，北約也希望與俄羅斯開展有意義的對話。他說，北約已向俄羅斯提議，再次舉行已凍結兩年多的北約——俄羅斯理事會會議，但尚未得到俄方的積極回應。

北約組織官員6日表示，俄羅斯常駐北約代表團8名成員是“情報人員”，北約已撤銷這8人的常駐資格，並再次削減俄代表團人員編製，從20人減至10人。俄羅斯外交部同日回應指出，這是北約散布所謂“俄羅斯威脅”的又一舉動。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，北約對俄羅斯採取的不友好舉動不允許俄羅斯對雙方恢復對話的可能性抱有幻想，雙方關係正常化的前景幾乎已被徹底破壞。北約有關願與俄羅斯實現關係正常化的聲明和其實際採取的行動明顯相互矛盾。

斯托爾滕貝格日前曾經表示，如果把從阿富汗撤軍或者法國與美國之間發生齟齬視為跨大西洋聯盟正在弱化，那將是一個錯誤。他警告潛在的對手說，北約將保持團結和決心，應對來自新老對手越來越多的威脅。他指出，北約和莫斯科的關係處在“冷戰結束以來的最低點”。他說，“我們還看到俄羅斯在境外很多地方變得更加具有侵略性，而在俄羅斯境內則變得更加具有壓迫性。”

有關中國方面，斯托爾滕貝格表示，“中國有着世界上第二大的國防預算。他們正在大量投資於新的軍事能力，包括遠程核武器系統，”斯托爾滕貝格說。“我預計，北約今後的新戰略概念實際上將反映在如何與中國打交道的問題上遠遠更為全面和統一的立場。”