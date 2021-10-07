COP15生物多樣性大會下周一在昆明開幕

聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議（COP15）定於下周一在中國昆明開幕，為期5天的線上會議將通過未來十年全球生物多樣性保護等行動計畫。

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受新冠疫情影響，在昆明的此次大會被多次推遲。會議舉行之際，正值各方籌備聯合國氣候大會第26次會議下個月在格拉斯哥的舉行。公約工作組兩位聯合主席之一巴西爾·範·阿弗爾（ Basile van Havre）周三在線上新聞發布會說。下周一大會的開幕將是公約談判的“一個重要階段”，北京還將在10 月 12 日至 13 日組織一次線上部長級峰會，屆時將有“來自 94 個國家的 98 位部長”參加，並將提出一份《昆明宣言》。公約執行秘書Elizabeth Maruma Mrema向法新社表示，希望該宣言將進一步強調和承認生物多樣性對人類健康影響的重要性、對政治決策的重要，為採取全球必要行動提供依據。

聯合國《生物多樣性公約》（CBD）成員國於2020 年 2 月在羅馬舉行了最後一次線下會議，之後的會議談判均以線上形式舉行。

法新社報道指，此次大會將根據 7 月份提交的談判文本，提出全球生物多樣性保護到 2050 年的四大主要目標、至2030 年的 10大里程碑目標以及 21 項的具體任務目標。這些目標旨在“通過保護區系統和其他有效的保護措施，如限制農業或塑料污染等，確保至少 30% 的陸地和海域得到保護”。

在資金方面，大會將建議增加“每年至少2000億美元”保護性資金，同時減少有害性補貼“每年至少5000億美元”。會議還將提出其他方面的措施，包括各國遵守所作氣候承諾，改變過去所出現的任意而為做法。

報道指，截至目前由法國和哥斯達黎加主導提出的到 2030年 保護 30% 陸地和海洋的提議尚未獲得各方的意見一致，巴西和南非表示反對，而在科學家方面，他們呼籲應確保對地球一半面積的保護。

報道引述一名法國外交官員指，談判的其他關鍵點還包括對承諾實施的監督、資金問題、數字信息的資源生成、以及發展中國家要求發達國家為其生態轉型買單等等。預期相關議題也將成為明年1 月在日內瓦會議的談判中心內容。