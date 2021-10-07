IMF總裁格奧爾基耶娃任職世行疑為中國竄改報告數據案新進展

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃表示，WilmerHale律師事務所對她在擔任世界銀行首席執行官期間的行為進行了錯誤的描述，並且該律所曾向她保證，她參與其調查的情況是保密的。此前，格奧爾基耶娃曾指控是世行前總裁金墉操縱篡改數據。

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據路透社報道稱，IMF總裁格奧爾基耶娃6日辯護說，在關於世界銀行的調查中她被律所誤導。根據路透社看到的副本，格奧爾基耶娃在致IMF執行董事會的一份詳細聲明中，拒絕接受WilmerHale關於她和世界銀行其他高官施壓工作人員篡改數據以利於中國的結論，並表示她曾被告知自己不是調查對象。

格奧爾基耶娃否認她曾向世界銀行工作人員施壓，要求他們採取行動來改變中國在2018年營商環境報告中的排名，並否認該排名與世界銀行的增資建議之間有任何聯繫。

據知情人士透露，在就上述數據操縱指控約談格奧爾基耶娃後，IMF執行董事會計畫周五再次開會。

據法新社稍早報道稱，國際貨幣基金（IMF）總裁格奧爾基耶娃被控在任職世界銀行期間施壓竄改數據、偏袒中國，IMF董事會已與負責調查的律師事務所代表會面。

根據IMF發言人萊斯（Gerry Rice）的簡短聲明，由24名董事與總裁組成的執行董事會說，今天已與威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）代表會面，事務所針對世界銀行（World Bank）2018年「經商環境報告」（Doing Business Report）進行調查，這次會面是審查事項的一環。

聲明還表示，IMF執行董事會「很快」會與格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）討論此案，「執行董事會仍致力於徹底、客觀、適時的審查」。

威凱平和而德律師事務所上月公布調查結果，發現格奧爾基耶娃於2017年到2019年擔任世銀執行長時，曾與其他高階官員一起向工作人員施壓，要他們把經商環境報告內的數據改成對中國有利。

經商環境報告依據投資環境來評比各國，涉案的2018年版報告已被世銀撤銷。格奧爾基耶娃於2019年轉任IMF總裁，她曾說律師事務所的調查結果「有誤」，還說她「沒施壓任何人竄改任何報告」。