用文字捍衛言論自由 俄菲記者獲頒2021年諾貝爾和平獎

挪威諾貝爾委員會10月8日宣布，將2021年諾貝爾和平獎授予瑪麗亞•雷沙（Maria Ressa）和德米特里•穆拉托夫 （Dmitry Muratov），以表彰二人作出的貢獻。瑪麗亞•雷沙是菲律賓社交網絡新聞媒體《拉普勒》(Rappler)創辦人，而穆拉托夫是俄羅斯最大獨立報《新報》的總編輯。

廣告 繼續瀏覽後續

諾貝爾獎周五通過官方推特宣布，“挪威諾貝爾委員會決定將2021年諾貝爾和平獎授予瑪麗亞•雷沙和德米特里•穆拉托夫，以表彰他們為保障言論自由所做的努力，而言論自由是民主和持久和平的前提條件。”挪威諾貝爾委員會的聲明稱，“雷沙女士和穆拉托夫先生獲得和平獎，是因為他們在菲律賓和俄羅斯為言論自由進行了勇敢的鬥爭。同時，他們也是所有在民主和新聞自由面臨日益不利條件的世界上為這一理想而挺身而出的新聞工作者的代表。”

聲明說，“瑪麗亞•雷沙利用言論自由來揭露她的祖國--菲律賓的濫用權力、使用暴力和日益嚴重的專制主義。2012年，她共同創立了《拉普勒》，這是一家從事調查性新聞報道的數字媒體公司，她現在仍是該公司的負責人。作為一名記者和《拉普勒》的首席執行官，雷沙顯示她是一個無畏的言論自由的捍衛者。《拉普勒》將批判性的注意力集中在杜特爾特政權有爭議的、謀殺性的反毒品運動上。死亡人數如此之多，以至於該運動就像一場針對該國人民的戰爭。雷沙女士和《拉普勒》還記錄了社交媒體是如何被用來傳播假新聞、騷擾反對者和操縱公共言論的。”

聲明續指，“德米特里•安德烈耶維奇•穆拉托夫幾十年來一直在日益嚴峻的條件下捍衛俄羅斯的言論自由。1993年，他是獨立報紙《新報》（Novaja Gazeta）的創始人之一。自1995年以來，他擔任該報的總編輯共24年。《新報》是當今俄羅斯最獨立的報紙，從根本上對權力持批評態度。該報以事實為基礎的新聞報道和職業操守，使其成為其他媒體很少提及的俄羅斯社會可審查方面的重要信息來源。自1993年創辦以來，《新報》發表了一些批評性文章，主題包括腐敗、警察暴力、非法逮捕、選舉欺詐和‘網絡水軍工廠’，以及在俄羅斯境內外使用俄羅斯軍隊的情況。”

聲明說，“《新報》的反對者以騷擾、威脅、暴力和謀殺作為回應。自該報創辦以來，已有六名記者被殺害，其中包括寫了關於車臣戰爭的揭露性文章的安娜·波利特科夫斯卡婭（Anna Politkovskaja）。儘管有殺戮和威脅，總編輯穆拉托夫仍拒絕放棄該報的獨立政策。他一貫捍衛記者的權利，只要他們遵守新聞業的專業和道德標準，就可以寫他們想寫的任何東西。”

聲明說，“自由、獨立和基於事實的新聞報道有助於防止濫用權力、謊言和戰爭宣傳。挪威諾貝爾委員會相信，言論自由和信息自由有助於確保公眾知情。這些權利是民主的重要先決條件，可以防止戰爭和衝突。將諾貝爾和平獎授予瑪麗亞•雷沙和德米特里•穆拉托夫，是為了強調保護和捍衛這些基本權利的重要性。”

聲明表示，“沒有言論自由和新聞自由，就很難成功地促進國家間的友愛、裁軍和更好的世界秩序在我們這個時代取得成功。因此，今年的諾貝爾和平獎的頒發牢牢紮根於阿爾弗雷德•諾貝爾的遺囑規定中。”

根據無國界記者組織（RSF）的最新排名，在被評估的全球180個國家中，近四分之三（73%）的新聞自由狀況“存在問題、困難甚至非常嚴重”。據無國界記者組織提供的數據顯示，自今年年初以來，全世界有24名專業記者被殺害，另有350名記者仍在獄中。無國界記者組織秘書長克里斯托夫•德洛瓦（Christophe Deloire）對此表示，這個獎項是“對行動的呼籲”。保護記者委員會（CPJ）是另一個頗具影響力活動組織，其向兩位“令人難以置信的記者（......）致敬，而此時新聞界在世界各地正面臨越來越多的威脅。”