世衛成立新團隊重啟新冠溯源調查 依然任重道遠？

世衛組織成立了一個新的科學家小組，他們的任務將包括嘗試重啟陷入停滯的新冠病毒溯源調查。這個26人團隊的成員來自美國、中國、印度、尼日利亞和柬埔寨等國家。世衛組織總幹事譚德塞是批評該組織在首次調查後所得出的結論的科學家之一。

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據華爾街日報今天報道稱，世界衛生組織成立了一個新的科學家小組，他們的任務將包括嘗試重啟陷入停滯的新冠病毒溯源調查。新冠病毒導致了全球範圍的嚴重疫情。

這個26人團隊的成員來自美國、中國、印度、尼日利亞和柬埔寨等國家，規模大於今年早些時候派往中國武漢的10人國際科學家小組。武漢在2019年12月最先確認暴發新冠疫情。該小組還將肩負更廣泛的任務，領導對未來流行病以及新冠疫情的調查。

全球衛生專家表示，今年早些時候第一支專家小組遭遇的一些困難可能依然存在，包括無法獲得可能的早期新冠病例的數據以及其他潛在證據。WHO官員表示，留給他們分析中國血液樣本和其他有關大流行何時、如何以及在哪裡開始的重要線索的時間已經不多了。

WHO緊急項目執行主任瑞安(Mike Ryan)周三向記者表示，“這是我們最好的一次機會，也可能是我們了解新冠病毒起源的最後機會”，至少是以集體和合作的方式。他說，“我們正處於一個非常重要的時刻。”

中國幾個月來一直表示，已完成WHO新冠溯源工作的中國部分，並呼籲WHO派遣一個小組前往其他國家，特別是美國，調查新冠疫情是否是由那裡的實驗室事故造成。此外，中國政府已收緊對國內科學家可以就新冠溯源進行的研究的限制，這讓WHO鼓勵研究新冠病毒最初是如何在武漢出現的努力受挫。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，中國和世衛組織在聯合發布的研究報告中做出的結論和建議一直受到國際社會和科學界的認可，必須予以尊重和實施。他說，未來的全球溯源研究應當也只能在這一基礎之上展開。

WHO成立的這個新團隊代表了推動上述部分研究向前發展的一種嘗試。該團隊包括病毒學、流行病學和動物健康方面的專家，以及至少一位實驗室生物安全方面的專家。

這位生物安全專家是Kathrin Summermatter，她去年告訴一家瑞士報紙，她認為新冠病毒不太可能源自實驗室事故，因為與實驗室有關的疫情往往會感染少數受過適當應對培訓的工作人員。Summermatter周三沒有回復記者的置評請求。她在2020年2月的聲明與其他科學家的聲明相似，這些科學家已表示，當時他們是在回應公眾的猜測，即新冠病毒是在實驗室有意打造的生物武器。

華爾街日報報道說，WHO表示，將在為期兩周的公眾意見徵詢期後最終確定這個新團隊的成員。已有成百上千名科學家申請加入該團隊。

該團隊包括原國際和中國調查組的六名成員，這一調查組在武漢進行一個月調查後於今年早些時候發布了一份新冠病毒溯源報告。該報告認為，新冠病毒最有可能源自蝙蝠，並通過一種中間動物傳播給人類，並呼籲進行一系列新的研究。

他們建議進行的研究包括：進一步追溯已知最早病例是如何感染的；更詳細地了解疫情前有哪些活體動物在武漢市場出售；對2019年底以來儲存在血庫的血液樣本進行檢測，包括中國部分地區的血庫，這些血庫一般只會把樣本保存兩年，也就是說，這些樣本很快就會到期。

第一批專家團隊的結論是，新冠病毒“極不可能”從武漢的一個實驗室中流出，主要是因為沒有已知的記錄表明該實驗室培養了與導致此次疫情的病毒足夠類似的病毒。許多其他科學家後來批評了該團隊的結論，包括WHO總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)。

新的WHO團隊還將致力於更快開始調查新發現病毒的起源。荷蘭病毒學家Marion Koopmans在今年早些時候的一次網絡研討會上建議，這種調查應該成為疫情暴發時的常規做法。Koopmans既是赴武漢調查的WHO團隊的成員，也是新成立的WHO團隊的成員。

譚德塞、瑞安以及WHO上述衛生應急項目新發疾病和人畜共患病部門負責人Maria van Kerkhove周三在學術期刊《科學》(Science)上發表了一篇社論，稱對已造成至少480萬人死亡的新冠病毒起源的調查受到了政治阻礙。他們呼籲科學家緊急開展第一批到中國調查的專家組建議的研究，並領導為下一次可能的疫情暴發進行更好的準備。

華爾街日報報道稱，譚德塞和上述社論的共同作者還呼籲對新冠疫情是否因武漢一個實驗室的事故所引發進行更深入的研究。他們寫道：“除非有足夠證據，且這些結果予以公開分享，否則不能排除實驗室事故的可能性。”該社論表示：“病毒溯源的科學進程受到了政治化的傷害，這就是全球科學界必須加倍努力推進這一科學進程的原因。”