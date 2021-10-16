華爾街日報：IMF在數據操縱醜聞後尋求消除疑慮

IMF總裁捲入數據操縱醜聞後，該組織正努力在國際金融市場重新站穩腳跟，同時努力平衡其兩個主要出資國——美國和中國的利益衝突。IMF總裁格奧爾基耶娃在世界銀行一份被操縱的有利於中國的報告中的作用被該組織理事會澄清；這只是IMF最近面臨的挑戰之一。IMF在數據操縱醜聞後尋求消除疑慮、推進新議程

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據華爾街日報報道，針對IMF總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgeiva)對一份世界銀行(World Bank)報告的影響，IMF理事會本周還她清白，但該醜聞仍然是美國財政部和一些美國議員積極關注的問題。之前這份報告的數據被操縱以使中國受益。美國愛達荷州參議員、美國參議院外交委員會(Senate Foreign Relations Committee)的共和黨高層成員Jim Risch稱：“如果相關指控屬實，中國能夠通過恐嚇影響客觀的經濟分析以達到想要的結果的話，那就令人擔憂了。”

周四，IMF的最高管理機構發布了一份公報，概述了提高對低收入國家的金融支持、幫助他們度過疫情的計畫，並將緩解氣候變化方面的融資作為新的側重點。IMF官員還表達了擺脫數據操縱醜聞影響、繼續前進的願望。

公報發布委員會負責人、瑞典財政大臣瑪格達萊娜·安德松(Magdalena Andersson)表示：“IMF理事會已經展開了徹底的工作。”安德松稱：“大家一致全力支持格奧爾基耶娃，支持她作為IMF總裁開展工作的方式。”

據該報道說，醜聞並不是該組織面臨的唯一緊迫挑戰。IMF是二戰後作為新建立的全球金融體系的最後貸款人而設立的；如今，IMF面臨著自身在全球動蕩的市場中是否還佔據重要地位的更廣泛問題。

私募投資者、美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve, 簡稱：美聯儲)的新貸款工具，以及中國作為其他國家貸款人的崛起，都取代了IMF的一些傳統職能。這使得該組織在全球金融中的作用被削弱，華盛頓許多人對IMF的未來越來越持懷疑態度。

中國作為貸款國的崛起帶來了一個大難題。許多美國官員擔心，IMF的項目最終會讓中國受益。2018年巴基斯坦向IMF尋求援助時，這種擔憂顯而易見。當時巴基斯坦求援的部分原因是，該國為中國“一帶一路”倡議中的項目舉借了太多債務。自那以後，中國的對外貸款和美國的擔憂有增無減。時任美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)當時對IMF提出批評，認為IMF的資金不應用於救助中國。

中國崛起並非IMF在全球金融體系中邊緣化的唯一推手。

在近期的數次金融動蕩中，正是美聯儲通過央行流動性互換，向全球金融系統灌注了數以千億美元計的資金。美聯儲直接向許多新興市場提供資金，而在傳統上這是IMF的業務範疇。

而在新冠疫情期間，IMF做好準備要火力全開，將大約1萬億美元的貸款能力悉數發揮，但迄今為止所起到的作用卻小得多。

尋求貸款的國家有近100個。IMF的貸款總額2019年為740億美元，到了2020年底高達1,060億美元。以優惠利率或零利率提供的貸款從70億美元攀升至140億美元。IMF在本周的會議上承諾將進一步增加此類貸款。

即使是小額優惠貸款對世界上最貧窮的國家也有幫助，但各國政府在危機期間支出超過10萬億美元，相形之下，IMF的上述貸款數字未免有些遜色。

此外，IMF正在努力發行6,500億美元的特別提款權(SDR)，SDR是IMF的一種貨幣資產，在成員之間分配。各國可以將SDR換成美元。美國財政部長耶倫(Janet Yellen)已支持這一計畫，該計畫在本周的會議上贏得了進一步支持。

不過，該計畫招來了兩邊的顧慮。

華盛頓的許多保守派擔心資金會流向伊朗或緬甸。與此同時，進步派則指出，絕大部分資金正流向富裕國家。在此次IMF會議上，富裕國家同意捐贈資金，但要本着自願原則。

IMF還把深入研究氣候變化融資列為優先事項，這是另一個艱巨的任務。許多成員國正在敦促IMF發揮這方面的作用，這一角色在周四正式得到認可。

但是，對IMF來說，推行相關機制並非易事。氣候項目要依靠成員國政府捐助新資金，而獲得大規模的此類捐助是很難的。IMF表示，當各國在危機期間向IMF尋求傳統貸款時，IMF可能會把氣候項目因素考慮在內。

在這些不利因素中，對於格奧爾基耶娃能多快緩解外界對她在該機構里未來前景的擔憂，目前也不清楚。

在IMF董事會周一宣布格奧爾基耶娃沒有不當行為之後，她在周三和周四的新聞發布會上尋求重新聚焦自己的議程。在談到這一醜聞時，她稱：“要尋找問題所在，而問題在第19街的另一邊。”她指的是與IMF華盛頓總部隔街相對的世界銀行總部。

IMF的一名發言人說，格奧爾基耶娃關於“第19街”的言論只是強調調查涉及的是世界銀行的一份報告。格奧爾基耶娃計畫了一系列措施，首先是在周一與IMF工作人員舉行一次全體會議。IMF執行董事會還計畫就這一問題召開進一步的會議。此外，IMF已經有詳細的數據審查程序，但這些程序不是由格奧爾基耶娃負責，而是IMF的二號人物、前美國財政部官員Geoffrey Okamoto。

中國外交部上個月談及世界銀行相關調查時稱，中國政府高度重視優化營商環境工作，“有關成績有目共睹”。中國駐美大使館還沒有回復記者有關上述報告的其他問題。

美國財政部表示，耶倫周一與格奧爾基耶娃通話時曾呼籲“採取積極措施，加強IMF數據的完整性和可信度”。

華爾街日報說，一位熟悉美國財政部觀點的人士稱，財政部不認為此事就此過去，還在等待對世界銀行不當行為的第二次調查結果；格奧爾基耶娃2017-2019年間擔任世界銀行首席執行官。前美國財政部官員Sobel表示，如果IMF要發展並重建公信力，就需要在其新的議程上有所作為。他稱，最好抓住時機，以正確的方式做好本職工作，並保持低調。