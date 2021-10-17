伊朗本周將在布魯塞爾恢復與國際“4+1”談判

法新社報道， 一名伊朗議員在周日（10月17日）伊朗議會舉行的一個外交會議之後表示，伊朗將於本周四在布魯塞爾恢復與五個伊核協議簽署國間的談判，這一旨在恢復2015年伊核協議的談判今年4月份在維也納啟動後於6月份被暫停。

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四月份在維也納啟動的談判旨在恢復2015年伊朗與國際5+1簽署的伊核協議，談判方除伊朗外，還有法國、英國、俄羅斯、中國和德國等5個仍然承認協議的國家，以及參與談判的歐盟，而2018年宣布退出該協議的美國也間接參與了談判。

出席周日伊朗議會閉門會議的議員艾哈邁德·阿里雷紮貝吉向伊朗法斯通訊社（Fars）說，“伊朗外交部長阿卜杜拉希安在會上表示，與 國際4+1的的會談將於周四在布魯塞爾重啟”。所謂4+1，是指聯合國安理會四個常任理事國——法國、英國、俄羅斯、中國加德國。

另一位伊朗議員Behrouz Mohebbi也證實6 月份暫停的談判“本周”將恢復。他在推特說“每個人都獲得一個明確而嚴肅的信息。伊朗政府本周將根據解除制裁戰略行動法案開始談判”。

伊朗議會 2020 年 12 月通過這一的解除制裁戰略行動法案，提出只要美國在 2018 年恢復的對伊制裁尚未解除，伊朗從 2 月起就將限制國際原子能機構 (IAEA) 的檢查員進入其部分核設施。

2015 年伊核協議是伊朗與 5+1，即中國、美國、法國、英國、俄羅斯和德國 及歐盟在維也納簽署的。內容包括停止對伊朗的國際制裁，以換取伊朗限制核計畫並保證不用於發展核武。美國在特朗普執政時期於 2018 年單方面退出了該協議，並恢復了對伊朗的制裁。作為回報，德黑蘭不再遵守協議規定的限制。拜登就任後表示，如果伊朗重申遵守承諾，美國有準備重返協議。

歐盟主管外交事務高級代表博雷爾周五表示，”應伊朗領導人的要求做好了在布魯塞爾接待伊朗代表團的準備“。歐盟核談代表恩里克莫拉本周四訪問了德黑蘭。