美戰略司令部司令：中國的核能力正在以驚人的速度發展

美國戰略司令部司令查爾斯·理查德（Charles A. Richard）10月18日在受訪時說，“中國的戰略和核能力正在以驚人的速度發展。”英國《金融時報》16日援引五名消息人士的話報導稱，中國近期試射了一枚能夠搭載核彈頭的高超音速導彈。中國外交部隨後對此予以否認。

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理查德在德國接受美軍《星條旗報》採訪時說，“幾乎看起來我們不能在一個月內沒有一些關於中國的被曝光的秘聞。” 他說，“我對這樣的報告並不感到驚訝。下個月有另一份報告時，我也不會感到驚訝。” 理查德本周到訪歐洲與美國非洲司令部司令和美國歐洲司令部司令會談，後者也是北約最高盟軍指揮官。報導指，理查德對歐洲的訪問恰逢《金融時報》報導的消息，與他本人所說的中國“戰略突圍”般快速軍事進展的情況下進行的。他認為，如果中方的能力與俄羅斯的核能力相結合，美國將進入“未知的水域”。

理查德指出，美國以前從未需要同時威懾兩個擁有如此強大核武庫的潛在對手。《金融時報》引述熟悉試射的五名人士表示，中國軍方發射了一枚搭載高超音速滑翔飛行器的火箭，該飛行器在低軌道空間飛行，繞地球一周，最後降低高度衝向目標。報導稱，此次試射的導彈沒有擊中目標，偏離距離大約32公里。報導援引知情人士的話說，“此次試驗表明，中國在高超音速武器方面取得了驚人的進步，而且比美國官員意識到的要先進得多 。”

中國外交部發言人趙立堅周一回應指，相關試驗是一次例行的航天器試驗，不是導彈。理查德在採訪中拒絕證實《金融時報》報導提到的細節。但他說，“戰略和核能力的驚人擴張意味着中國現在可以執行任何可能的核部署戰略”。在冷戰期間，中國採取的核態勢是最低限度的威懾，這使得美國在當時幾乎只關注蘇聯帶來的核威脅。報導提及，但中國的經濟崛起使其有能力實現全球野心。解放軍軍機近期大幅加強進入台灣空域的行動也引起了美方和國際社會的關注和警覺。

理查德說，“在我看來，（中國）正在建設一支有能力進行脅迫的軍隊，這就要求我們有一個戰略，能夠抵禦這種脅迫，或捍衛美國和我們的盟友所珍視的印度-太平洋和更廣泛的世界秩序。”他說，俄羅斯對美國也構成問題，與中國一樣，俄方在發展高超音速武器方面取得了進展。報導指，但是在歐洲，安全分析家們擔心俄羅斯對低當量核武器的潛在作用，一旦與西方發生衝突，莫斯科可能會部署這種武器。

理查德表示，必須認真對待“以進為退”的想法，這需要俄羅斯對一個無核的北約成員國進行小規模的核打擊，以試圖讓盟國退讓或冒更大的核戰爭風險。理查德說，“這是他們的學說，俄羅斯在他們的政策方面是非常清楚的。我照單全收......這是一個令人煩惱的威懾挑戰。”報導指，在這種戰略背景下，美國正在進行自己的核評估，拜登總統發起了一項定於明年初進行的態勢評估，屆時將列出美國核武庫現代化的優先事項。

據悉，美國國防部概述的戰略還將研究如何在保持其戰略威懾力的同時減少核武器在美國國家安全戰略中的作用。理查德說，他相信這次審查將對威脅有“清醒的認識”。但他也表示，當聽到智庫中反對升級核武庫的論調時，他就會感到憂慮。這種論調的依據是：相互確保摧毀使這種衝突（核戰爭）的前景幾乎不可能發生。理查德說，“俄羅斯和中國正在發展能力，你必須問自己，如果他們同樣對其效用不屑一顧，他們為什麼要這樣做。”