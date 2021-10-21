英媒：中國今夏進行了兩次高超音速武器試射

英國《金融時報》10月20日跟新報導稱，中國軍方在今年夏天進行了兩次高超音速武器試驗，引起了美國的擔憂。美方擔心北京在發展新一代武器的競賽中正在取得優勢。該報曾於上周六引述五個消息人士的話稱，中國軍方發射了一枚搭載高超音速滑翔飛行器的火箭，該飛行器在低軌道空間飛行，繞地球一周，最後降低高度衝向目標。中國外交部隨後對此予以否認。

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《金融時報》周三引述四名熟悉美國情報評估的人士稱，7月27日，中國軍方發射了一枚火箭，使用“部分軌道轟擊”系統，首次推進具有核能力的“高超音速滑翔器”繞地球飛行。據兩位消息人士更正，中方進行的第一次實驗實際上發生在7月底，而不是該報先前所指的8月。此外，中國隨後在8月13日進行了第二次高超音速試驗。

熟悉7月底第一次試驗的三個消息人士表示，這讓美國國防部和情報部門感到震驚，因為中國成功地展示了一種全新的武器能力，儘管他們拒絕詳細說明細節。其中一人說，美國政府科學家正在努力理解美方目前不具備的這種能力，並補充說，中國的成就似乎“違背了物理學規律”。 自該報在上周六披露這一事件以來，國際上的太空和導彈專家一直在討論中國的測試。

美國加州米德爾伯里國際研究學院的核武器專家劉易斯（Jeffrey Lewis）說，中國似乎已經開發了一種新的創新，但強調需要保持一定程度的懷疑態度。他說，“我們應該對中國也有能力進行技術創新的現實持開放態度。”他補充說，“但我要小心誇大其詞的描述，這可能有助於為平凡的情報失敗開脫。如果我們說一些創新是不可能想象的，那麼就沒有人真正對錯過它負責。”

白宮周三拒絕對最新的報導內容發表評論。包括美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在內的政府官員拒絕證實或否認存在這一試驗，該試驗仍屬機密。美國總統拜登周三對中國試射高超音速武器的消息表示關切。當他離開華盛頓前往賓夕法尼亞州時，被記者問及他是否擔心該武器的發展，他回答說，“是的”。

中國外交部發言人趙立堅周一否認了《金融時報》的第一篇報導內容，稱相關試驗是一次例行的航天器試驗，不是導彈。但該測試是在7月16日進行的。另一中方發言人汪文斌周四表示，不掌握兩次試射高超音速導彈的情況。他重申，此前媒體報道的試驗，是一次例行的航天器試驗，用於驗證航天器可重複使用的技術。

美國戰略司令部司令理查德（Charles A. Richard）周一在受訪時說，“中國的戰略和核能力正在以驚人的速度發展。”他說，“幾乎看起來我們不能在一個月內沒有一些關於中國的被曝光的秘聞。” 他談到，“我對這樣的報告並不感到驚訝。下個月有另一份報告時，我也不會感到驚訝。” 但理查德拒絕對相關報導的細節和真實性作出評論。

報導提及，跟進今年夏天出現的衛星圖像顯示，中國正在建造數百個導彈發射井，以容納洲際彈道導彈。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）本周表示，拜登政府非常關注中國核力量的迅速擴張，包括其對“新型運載系統”的開發。