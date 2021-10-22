以色列總理前往俄羅斯與普京會談 聚焦伊朗核計畫

以色列總理納夫塔利·貝內特周五抵達俄羅斯度假勝地索契，與俄羅斯總統弗拉基米爾-普京進行首次會談，法新社報道稱，伊朗的核計畫是討論的中心。

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根據俄羅斯國家電視台播放的畫面，兩位領導人在黑海邊上的度假勝地索契的一座別墅里握手。

在會談前，普京強調，莫斯科和以色列有着 "獨特 "的關係，希望克里姆林宮領導人與以色列前政府的 "信任關係 "能夠繼續下去。

納夫塔利·貝內特於6月上任。他的前任內塔尼亞胡在位12年，與普京先生關係密切。

貝內特則表示，以色列將普京視為 "猶太人民的真正朋友"，並強調了蘇聯在戰勝納粹德國方面的關鍵作用。

據這位以色列領導人稱，"敘利亞局勢和我們為防止伊朗核計畫取得突破所做的努力 "都在索契的討論議程上。

納夫塔利·貝內特於6月上任。他在前往索契之前曾說："俄羅斯和以色列之間的關係是以色列外交政策的一個重要因素，"他也特別回顧了 "俄羅斯在該地區的特殊地位及其國際作用"，以及在以色列居住着 "一百萬講俄語的人 "的事實。

上周，納夫塔利·貝內特的內閣曾宣布，兩位領導人應在這次會議上討論 "主要是伊朗的核計畫"。9月底，貝內特在聯合國大會上指責伊朗越過 "所有紅線"，並重申以色列不會 "允許 "德黑蘭獲得核武器。

莫斯科是2015年伊朗核協議的簽署方之一，此外還有德國、中國、美國、法國和英國，該協議本應規範伊朗的核計畫，但美國在總統特朗普（2017-2021）上任後於2018年退出了該協議，美國新總統喬·拜登已表示希望回到談判桌。相關恢復協議的談判於4月在維也納重啟，但自今年6月和極端保守的伊朗總統易卜拉欣-萊西當選以來一直暫停。

普京曾在納夫塔利·貝內特獲勝後向他表示祝賀，並強調俄以合作將加強中東地區的 "和平、安全和穩定"。