華盛頓：在敘利亞擊斃一名基地組織領導人

美國軍方10月23號宣布，在美國領導的反聖戰聯盟使用的敘利亞南部基地遭到襲擊兩天後，在敘利亞的一次無人機襲擊中殺死了一名基地組織領導人。

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法新社報道，這次襲擊是在土耳其控制的敘利亞北部的蘇魯克地區進行的。美國陸軍中央司令部的發言人說，在敘利亞西北部進行的空襲殺死了基地組織高級領導人阿卜杜勒-哈米德-馬塔爾（ Abdul Hamid al-Matar）。他說，這次由一架MQ-9無人機進行的襲擊行動沒有造成平民的傷亡。這位發言人補充說："消滅這名基地組織高級領導人將對該恐怖組織計畫和實施針對美國公民、我們的合作夥伴和無辜平民的襲擊的能力造成影響。“

但他沒有指明這次襲擊是否是對周三反聖戰聯盟在敘利亞與約旦和伊拉克邊境附近基地遭襲擊的報復，這次使用了無人機和炮火的襲擊是 "蓄意和協調的"。但沒有造成任何人員傷亡。

法新社報道，九月底，五角大樓在敘利亞西北部伊德利卜附近的一次空襲中消滅了另一名 "基地組織高級領導人" 薩利姆-阿布-艾哈邁德。中央情報局稱，他 "負責策畫、資助和批准聖戰組織的跨區域襲擊"。

目前還有大約900名美軍仍然部署在敘利亞東北部，他們繼續與敘利亞民主力量（SDF）合作，並部署在南部與伊拉克和約旦接壤的坦夫基地。