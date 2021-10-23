馬克龍與拜登電話會談 進一步緩解兩國關係

美國總統拜登和法國總統馬克龍周五（11月22號）進行電話會談，繼續努力消除澳大利亞潛艇危機後的法美分歧，白宮證實副總統卡馬拉-哈里斯即將前往巴黎。

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美國行政部門的一份聲明說，兩位領導人 "討論了加強歐洲防務所需的努力，同時確保與北約的互補性"。這都是法國方面非常注重的議題。

法新社指出，馬克龍已將建設真正的歐洲防務作為其任期內最後六個月的優先事項，這個項目在1992年的《馬斯特里赫條約》啟動近30年後進展依然艱難。

白宮稱，兩位領導人討論的其他議題包括薩赫勒地區的局勢和印太地區的合作。 在這個議題上，一位法國外交人士在10月初美國國務卿布林肯訪問巴黎時向法新社解釋說，法國當局希望看到 "美國加強對歐洲國家在薩赫勒地區開展的反恐行動的支持。

周五的電話會談後，拜登和馬克龍預計還將於10月底在羅馬舉行的20國集團會議上見面， 隨後美國副總統哈里斯將於11月11日和12日訪問巴黎，參加巴黎和平論壇和利比亞問題國際會議。她也將與馬克龍會面。白宮表示，哈里斯和馬克龍 "將討論跨大西洋關係對全球和平與安全的重要性，並將強調雙方在諸如新冠疫情和氣候危機等全球挑戰方面的夥伴關係的重要性"。

法新社評論稱，兩位領導人之間的通話和哈里斯出訪巴黎顯示法美之間在9月中旬危機後正在逐步升溫。當時，美國、澳大利亞和英國宣布建立新聯盟，澳大利亞宣布取消與法國簽署的常規動力潛艇合同，轉而向美國購買核動力潛艇。

澳大利亞潛艇危機是自2003年法國對伊拉克戰爭說 "不 "以來這兩個歷史盟友之間最嚴重的外交危機。

這一事件還在法國以及其他歐盟國家掀起了一場辯論，討論是否有必要加快實現歐洲在國防事務上的更大主權，以便擺脫美國的保護傘。