美國務院：美台討論如何促台“有意義”參與聯合國

美國國務院周六（10月23日）一份聲明說，美國與台灣官員就如何讓台灣可能“有意義”參與聯合國事務進行了討論。路透報道指，在聯合國2758號決議50周年之際，習近平下周一將講話，北京正準備慶祝中華人民共和國取得聯合國唯一代表中國席位50周年。

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報道說，在1949年後至1971年聯合國大會2758號決議通過之前，台灣一直以中華民國名義代表中國在聯合國的席位，中華民國是二戰後聯合國的創始會員國，聯合國憲章第23條記載中華民國為安理會五個常任理事國之一。在1971年2758號決議之後，唯一代表中國在聯合國的席位就由中華人民共和國取代。

中國始終堅定認為台灣是其所轄省之一，在國際上只有中華人民共和過唯一代表中國，而非同樣自認代表中國的台灣。

美國國務院在周六晚間發布的一份聲明中說，美國和台灣的官員周五舉行視頻會議，討論了“關於支持台灣如何有意義參與聯合國”。聲明說，“與會的美國代表重申了美國對台灣參與世界衛生組織和聯合國氣候變化框架公約的承諾，並討論如何突顯台灣在更廣泛議題上作出貢獻的能力。”

台灣外交部對美方的“堅定支持”表達感謝。

報道指，在中華人民共和國取得在聯合國唯一代表中國席位50周年之際，中國國家主席習近平周一即將發表講話。中國強調對台灣擁有主權，近期尤其加大對台灣的軍事和政治壓力，而台北方面則表示做好準備將抵禦來自中國任何攻擊。