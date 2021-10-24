美國特使促朝鮮停止試射“挑釁” 正面回應美方對話

美國周日（10月24日）敦促朝鮮停止效果“適得其反”的導彈試射，正面回應華盛頓提出的對話呼籲。

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朝鮮於上周二發射了一枚潛射彈道導彈（SLBM），促使聯合國安理會召開緊急會議。 美國朝鮮問題特別代表金聖在華盛頓與日本特使會晤後，周二在首爾與韓國朝核首席代表、半島和平交涉本部長魯圭德舉行會談。 金聖說，朝鮮周二的再次試射是“挑釁”，並敦促平壤結束“令人擔憂，效果適得其反”的導彈試驗。

金聖在首爾舉行的記者會上說，美國決心與朝鮮進行“持久且實質的外交”，“我們的目標仍是朝鮮半島徹底無核化”。 “希望朝鮮對我們的對話呼籲做出正面回應，”

朝鮮周二的試射是最近幾周來一系列武器試驗的繼續，朝鮮近期試射的武器包括新型遠程巡航導彈、鐵路機動彈道導彈、地對空導彈及朝鮮自稱的高超聲速導彈。

到目前為止，朝鮮拒絕與美國對話，指責華盛頓和首爾在從事外交的同時進行加劇緊張的軍事活動。朝鮮領導人金正恩本月初講話將譴責美國繼續對朝制裁，駁斥華盛頓關於美國對朝沒有敵意的說法。

金正恩與特朗普舉行過三次峰會，但未能就朝核半島無核化協議達成一致。自 2019 年雙方河內峰會失敗以來，談判一直處於停滯。拜登就任後承諾對朝鮮將繼續探索外交途徑解決，以更為低調的方式尋找可能有進展的領域。