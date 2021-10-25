入聯50年：習近平細數造福人類貢獻 台灣稱2758號決議並未授權中國代表台灣人民

1971年10月25號，聯合國通過第2758號決議，恢復中華人民共和國的聯合國合法席位。同一天，中華民國代表主動宣布退出聯合國。中國國家主席習近平在入聯50周年紀念日發表談話，細數中國在聯合國的貢獻，並強調維護聯合國權威和地位，實踐多邊主義。台灣方面則指出，該決議只決定聯合國內有關中國代表權席次問題，並未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣人民。

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中央社報道稱，事前外界猜測，習近平在談及聯合國2758號決議案時，會發表涉台講話。不過上午的談話中雖有觸及2758號決議，但未談及台灣議題。

根據官媒新華社發布的談話全文，習近平在談話一開始就提及2758號決議。習近平表示，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表。是中國人民的勝利，也是世界各國人民的勝利。隨後，習近平稱，中華人民共和國恢復在聯合國合法席位以來的50年，是中國和平發展、造福人類的50年。

在台灣，，聯大第2758號決議50周年，外交部發言人歐江安呼籲，聯合國切勿一再屈從中國政府政治壓力，不當擴張解釋第2758號決議的內涵，將台灣排拒在外，應正面回應台灣已做好貢獻國際社會殷切期待。外交部發言人歐江安今天下午回應媒體表示，1971年10月25日聯合國大會通過第2758號決議有其時空環境背景，該決議只決定聯合國內有關中國代表權席次問題，並未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣人民。

中央社報道，聯大第2758號決議通過半世紀來，台灣爭取參與聯合國屢遭北京阻撓。隨着民主與專制對抗日益激烈，國際社會挺台聲浪漸增，台灣推動有意義參與聯合國的意志更加堅定。

美國國務院周六（10月23日）一份聲明說，美國與台灣官員就如何讓台灣可能“有意義”參與聯合國事務進行了討論。讓這個話題再次受到高度關注。美國國務院在周六晚間發布的一份聲明中說，美國和台灣的官員周五舉行視頻會議，討論了“關於支持台灣如何有意義參與聯合國”。聲明說，“與會的美國代表重申了美國對台灣參與世界衛生組織和聯合國氣候變化框架公約的承諾，並討論如何突顯台灣在更廣泛議題上作出貢獻的能力。