北約秘書長：盟國已同意將中國置於北約議程的更高位置

北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）10月25日在訪問芬蘭時表示，北約盟國已經同意將中國置於該聯盟議程的更高位置。他說，“我還期望中國當然會成為導致明年6月商定下一個《戰略概念文件》（Strategic Concept）的進程的一個重要部分。”

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斯托爾滕貝格和北約理事會應邀於25日至27日展開了對芬蘭和瑞典的訪問。他在周一與芬蘭總統紹利·尼尼斯托(Sauli Niinistö) 舉行的聯合記者會上發表了講話。斯托爾滕貝格在講話中提到，“我們正在共同應對許多不同的共同挑戰。今天，我們討論了我們如何能夠共同做更多的工作，以面對一個更加複雜和競爭激烈的世界。”

斯托爾滕貝格說，“俄羅斯繼續對其鄰國和其他國家採取侵略行為，中國正在宣揚其經濟和軍事力量。我們面臨著網絡威脅和恐怖主義，以及氣候變化的安全挑戰。我們在今天的會議上還討論了北約的開放政策，這是一個歷史性的成功，其加強了歐洲的安全和穩定，聯盟的大門仍然向符合成員標準的歐洲國家開放。”

斯托爾滕貝格說，“北約有幸在世界各地擁有志同道合的朋友和夥伴，而芬蘭是其中最重要的一個。在我們更緊密合作的同時，北約充分尊重芬蘭強大、獨立的安全政策。”他說，“因此，尼尼斯托總統，親愛的紹利，感謝你們今天非常有意義的會議，我期待着繼續我們的工作，加強北約和芬蘭的夥伴關係，因為這對北約有好處，對芬蘭也有好處。非常感謝你們。”

稍後的提問環節中，來自芬蘭廣播公司的記者問道，“我的問題是關於北約的新戰略。秘書長先生，預計中國在新戰略中會得到更多的關注，正如你在《金融時報》上已經描述的那樣，中國對北極以及網絡空間有很大的興趣。在關注俄羅斯幾十年後，這種對中國的新強調對波羅的海地區和北極地區意味着什麼？還有，總統先生，俄羅斯和北約的關係正處於最低點。芬蘭是否可以做些什麼，以幫助保持討論的渠道暢通？”

斯托爾滕貝格回答說，“關於中國。首先，我想說的是，我們北約現在正開始制定新的《戰略概念文件》，這將由所有北約盟國、各國領導人和政府首腦在明年馬德里舉行的峰會上商定。”他說，“當然，現在說我們將同意什麼還為時過早，因為這個過程將繼續下去，我們將進行磋商，然後在峰會上達成一致。”他表示，“但我可以說的是，在過去幾年中，我們看到中國在北約議程上變得更加突出。而且，我們在今年6月在布魯塞爾舉行的峰會上就中國問題達成了共同立場。”

斯托爾滕貝格說，“你說得對，這是新的(發展)，因為北約盟國意識到全球力量平衡正在發生變化，中國的崛起對我們的安全很重要，因此，它對北約也很重要。”他重申，“我們不認為中國是一個對手。我們認為在許多問題上與中國接觸是很重要的，包括例如氣候變化或軍備控制，但我們也意識到，中國對我們的安全構成了挑戰。”

斯托爾滕貝格說，“中國很快將擁有世界上最大的經濟體。他們不認同我們的價值觀。我們看到他們如何鎮壓香港的民主抗議活動，以及他們如何對待維吾爾族這樣的少數民族，還有他們對台灣使用的威脅性語言。”

斯托爾滕貝格說，“中國很快將擁有世界上最大的經濟體。 他們已經擁有第二大國防預算，最大的海軍。他們大量投資於新的現代軍事能力，包括使用新技術、顛覆性技術的先進武器系統，將其整合到新的武器系統中，並且還大量投資於新的遠程核武器，建造大量導彈發射井，這將大大增加中國的核武器、彈頭數量。”

斯托爾滕貝格強調，“這對我們的安全很重要。這些武器，這些彈頭可以到達整個北約，整個歐洲。當然，當我們展望未來，討論如何確保我們能夠保持所有盟國的安全時，我們也必須考慮到中國在經濟和軍事上的崛起。”

斯托爾滕貝格說，“然後，中國正在向我們靠近。我們看到他們在關鍵基礎設施方面進行了大量投資，試圖控制歐洲的關鍵基礎設施。”他說，“我們有一個非常重要的關於5G的討論，實際上在一開始，許多盟國認為這是一個純粹的經濟問題。然後我們走了很長的路，我們諮詢了北約盟國，意識到5G是我們未來經濟的基礎。對安全也很重要，因此，這是一種情況，表明基礎設施對安全很重要，在這個意義上，中國在這方面所做的事情很重要。”

斯托爾滕貝格補充說，“第二，我們看到他們不僅試圖控制歐洲的關鍵基礎設施，而且在網絡空間也非常接近。而且我們看到他們也在太空中行動，這對與通信有關的一切都很重要。地球上的許多活動都依賴於衛星和我們在太空中的其他能力。因此，中國正在向我們靠近。這表明，中國對我們的安全很重要。”

斯托爾滕貝格說，“因此，這就是為什麼北約盟國已經同意將中國放在我們議程的更高位置的原因。然後，我希望中國當然也會成為導致明年6月商定下一個《戰略概念文件》的過程的一個重要部分。”

北約《戰略概念文件》是一份官方文件，概述了北約的持久宗旨和性質，以及其基本的安全任務。它還確定了新的安全環境的核心特徵，明確了聯盟的安全方法的要素，並為其軍事力量的調整提供了指導方針。在今年6月北約峰會上，北約領導人同意為2022年的下一次峰會及時制定下一個《戰略概念文件》。

現行的是2010年版北約《戰略概念文件》。斯托爾滕貝格在發言中提到，“北約的《戰略概念文件》是我們僅次於創始條約的最重要的文件。因此，這個概念我們並不經常修訂。上一次我們制定並同意一個新的《戰略概念文件》是在2010年。”

斯托爾滕貝格說，“例如，在目前的《戰略概念文件》中，我們把俄羅斯稱為戰略夥伴，你知道，那是在克里米亞之前，在俄羅斯大幅軍事集結導致《中導條約》消亡之前。我們幾乎沒有提到氣候變化。現在我們意識到，氣候變化對我們的安全很重要，這一點應該反映在《戰略概念文件》中。而中國卻沒有被提到一個字。”

斯托爾滕貝格指出，“因此，我們之所以同意我們需要制定一個新的《戰略概念文件》，原因很簡單，在過去的10年裡，世界已經發生了根本性的變化，所以現在是時候更新和制定一個新的概念。這正是我們在籌備明年6月在馬德里舉行的下一次首腦會議時要做的事情。”