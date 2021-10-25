土耳其威脅驅逐十國外交官危機或已緩解

包括美法德在內的西方十國大使因呼籲釋放商人慈善家奧斯曼-卡瓦拉(Osman Kavala)後遭土耳其總統威脅驅逐出境，但這一外交危機周一或出現轉機。

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據阿納多盧通訊社報道，部分國家大使周一承諾不幹涉東道國的內部事務，此舉受到土耳其總統雷傑普-塔伊普-埃爾多安的 "歡迎"。

路透社報道，埃爾多安周六命令他的外交部宣布包括法國在內的10個國家的大使為 "不受歡迎的人"，他們在本周早些時候呼籲釋放奧斯曼-卡瓦拉，後者未經審判被關押4年。

周一，美國大使館在推特上發布了一條信息，強調它尊重《維也納外交關係公約》第41條，且“有義務不幹涉一國的內部事務"。加拿大、荷蘭和新西蘭的大使館也推了這一信息，挪威和芬蘭的大使館也贊同這一信息。呼籲釋放奧斯曼-卡瓦拉的其他國家有法國、德國、丹麥和瑞典。

卡瓦拉是眾多民間社會團體的捐助人，已入獄四年，被控在2013年資助全國範圍的抗議活動，並參與了2016年的一場失敗政變。在對他的最新審判繼續進行期間，他一直被拘留並否認這些指控。

埃爾多安上周六威脅已下令宣布10個西方盟友的大使為“不受歡迎的人”，土耳其外交部尚未執行總統的指示，這項指示若執行將成為埃爾多安執政19年來與西方國家間最深的裂痕。

反對派：為轉移國內經濟困境注意力

土耳其總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)的政治對手錶示，埃爾多安要求驅逐10個西方盟國的大使是為了轉移人們對土耳其經濟困境的注意力，而外交官們則希望可能避免驅逐行動。路透社報道稱，外交危機又碰上投資者對土耳其里拉跌至歷史最低點的擔憂，此前土耳其央行在埃爾多安刺激經濟的壓力下，上周意外降息200個基點。土耳其主要反對黨CHP的領導人Kemal Kilicdaroglu說，埃爾多安正在“迅速將國家拖向懸崖”。

德國：沒有收到土耳其驅逐大使正式命令

路透社今天報道，德國相關部會和政府發言人周一在柏林表示，該國沒有收到任何關於其駐土耳其大使遭到驅逐的正式命令，對土耳其總統埃爾多安的聲明表示關切。

德國外交部的一位發言人在新聞發布會上說已經看到關於埃爾多安總統聲明的新聞報導。但周末期間，他們沒有收到任何關於驅逐或類似的正式通知，” 該發言人補充說，這樣的驅逐與德國和土耳其之間雙邊關係的深度和重要性相矛盾，同時德國在周末一直與巴黎和華盛頓的合作夥伴保持聯繫。

埃爾多安上周六說，他已下令宣布10個西方盟友的大使為“不受歡迎的人”，因為他們要求釋放人在監牢里的慈善家卡瓦拉。土耳其外交部尚未執行總統的指示，這項指示若執行將成為埃爾多安執政19年來與西方國家間最深的裂痕。