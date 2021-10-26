內部人士：臉書和紮克伯格向越南政府的審查要求屈服

據《華盛頓郵報》10月25日報導，臉書（Facebook）聯合創始人、董事長兼CEO馬克·紮克伯格（Mark Zuckerberg）被指在2020年曾屈服於越南政府的審查要求，對含有反對當局語言的帖子進行大幅審查。

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報導提及，在美國，紮克伯格是言論自由的捍衛者，甚至不願意從平台上刪除被指存有惡意和誤導性的內容。但在越南，根據人權組織“大赦國際”2018年的估計，在這個臉書年收入超過10億美元的國家，維護質疑政府領導人的言論自由權利可能要付出巨大代價。報導引述三位熟悉該決定的人士透露，紮克伯格親自決定，臉書會遵守河內當局的要求。這些消息人士在描述公司內部討論時採用了匿名方式。

據越南活動人士和言論自由倡導者稱，在今年1月越共黨代會召開之前，臉書大幅增加了對“反國家 ”帖子的審查，使越南政府幾乎完全控制了該平台。據該報對十幾位前僱員的採訪，紮克伯格在越南的決定中扮演的角色，“體現了他確保臉書主導地位的無情決心”，有時甚至犧牲了他的既定價值觀。

被稱為臉書“吹哨人”、前產品經理弗朗西斯·豪根（Frances Haugen）向美國證券交易委員會（SEC）提交的一系列舉報投訴中，這種唯利是圖的精神受到了批評。報導稱，雖然目前還不清楚美國證券交易委員會是否會受理此案或對紮克伯格個人採取行動，但舉報人的指控可以說是對他領導地球上最強大的社交媒體公司的最深刻挑戰。

專家表示，美國證券交易委員會有權要求取證，對紮克伯格進行罰款，甚至解除他的臉書董事長職務；很可能會更深入地就該事件調查他知道什麼，什麼時候知道。雖然紮克伯格的直接觀點很少反映在文件中，但與他共事的人說，文件中“到處都有他的指印”。

報導指，特別是，紮克伯格曾發表了無數的決定和言論，顯示出他對言論自由的強硬支持。根據提供給《華盛頓郵報》的一份聲明，即使在越南，該公司也表示，選擇審查是合理的，“以確保我們的服務對每天依賴它們的數百萬人來說仍然可用。”

豪根在美國證券交易委員會的投訴中至少20次提到紮克伯格的公開聲明，聲稱這位首席執行官對臉書的獨特權力和獨特控制水平，意味着他對一系列社會危害負有最終責任。她的文件似乎在許多問題上與紮克伯格相矛盾，包括該平台對兒童心理健康的影響，其算法是否有助於兩極分化，以及它在世界各地檢測到多少仇恨言論。

例如，紮克伯格去年在美國國會作證時說，臉書在有人看到報告之前就刪除了94%的仇恨言論；但內部文件顯示，其研究人員估計，該公司在臉書上刪除的仇恨言論還不到5%。今年3月，紮克伯格告訴國會，“根本不清楚”社交網絡是否會使人們兩極分化，而臉書自己的研究人員多次發現它們確實如此。

據悉，這些文件向美國證券交易委員會披露的信息，並由豪根的法律顧問以編輯過的形式提供給國會是由包括《華盛頓郵報》在內的一個新聞組織聯盟獲得並審查的。在她的國會證詞中，豪根一再指責紮克伯格選擇增長而不是公共利益，這一指控在該報對臉書前僱員的採訪中得到了回應。

臉書公司前夥伴關係和營銷副總裁布萊恩·博蘭(Brian Boland)說，“紮克伯格的幽靈籠罩在公司所做的一切中。”他認為該平台正在分化社會，因此於2020年離職，“這完全是由他驅動的。”臉書公司發言人丹妮·勒弗（Dani Lever）否認紮克伯格所做的決定“造成了傷害”，稱這一說法是基於“被錯誤描述的、沒有任何背景的選定文件。”

報導中提及，臉書的一位前僱員說，在考慮是否允許在越南加強審查制度時，紮克伯格在言論自由沙場上的立場似乎在不斷變化着。據其中一人說，紮克伯格被警告說，迎合壓制性政權可能會損害臉書的全球聲譽，他卻堅持（臉書）在越南完全下線會對該國的言論自由造成更大的傷害。

在紮克伯格同意加強對反對越南當局帖子的審查後，據臉書的透明度報告顯示，在2020年7月至12月期間，來自越南用戶的2200多個帖子被屏蔽，而前六個月只有834個。同時，依照文件和採訪顯示，支持民主和環保的團體已經成為越南政府主導的大規模舉報活動的目標，有些用戶甚至因為輕微的批評帖子而被關進監獄。