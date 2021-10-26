國際社會譴責蘇丹政變 布爾漢聲稱逮捕總理是為避免陷入內戰

非洲國家蘇丹發生軍方政變翌日，蘇丹民眾今天( 10 月26日)仍有街頭反抗，國際社會譴責蘇丹政變及軍隊對示威民眾的開槍鎮壓，應英、法、美國等七國的要求，聯合國安理會周二下午召集緊急閉門會議，商討蘇丹危機。

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蘇丹武裝部隊總司令、蘇丹主權委員會主席阿卜杜勒·法塔赫·布爾漢周一宣布解散過渡政府，國家進入緊急狀態。過渡政府總理哈姆杜克及多名內閣成員被逮捕，當天蘇丹數萬人上街抗議政變，支持總理哈姆杜克。軍人向示威者開槍，導致至少七人喪命，140人受傷。

美國、英國和挪威等國際有關蘇丹問題主要三國聲明譴責蘇丹軍方，是對蘇丹革命和過渡的背叛。美國更進一步，美國國務院宣布“暫停”向蘇丹提供 7 億美元援助。

報道指，政變凸顯蘇丹這一世界上最貧窮的國家之一，在結束巴希爾30年獨裁統治之後首次走向自由選舉道路的艱難。

歐盟、非洲和阿拉伯聯盟也對蘇丹的局勢表示關注。聯合國安理會應英國、美國和法國等要求，將在今天下午召開緊急閉門會議，商討蘇丹危機。

聯合國秘書長古特雷斯譴責蘇丹“軍事政變”，敦促軍方尊重蘇丹“憲法憲章”。這一由所有反巴希爾方於 2019 年簽署的文本確立了蘇丹過渡路線圖， 而布爾漢將軍此前表示，他任命新政府和新的主權委員會後，他仍將執行該路線圖：

法新社報道說，預計布爾漢將在今天晚些時候舉行新聞發布會。

報道指，周二拒絕接受布爾汗決定的抗議者在喀土穆的主要街道上焚燒輪胎，而軍方已封鎖了首都的街道、關閉商店，並切斷了電話和互聯網。

據路透社稍晚報道，布爾漢將軍周二在喀土穆舉行的新聞發布會上否認發動政變，並稱逮捕總理阿卜杜拉·哈姆杜克是為了避免內戰，他指責哈姆杜克的支持者試圖讓蘇丹人反對軍隊。

布爾汗說，“我們正在努力糾正蘇丹過渡的方向” 。他指責總理哈姆杜克拒絕在過渡政府中任何增加公民代表的要求，就哈姆多克目前的處境，他保證說哈姆杜克身體狀況很好，他目前在自己的家裡被軟禁。