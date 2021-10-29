向中國運煤：蒙古卡車司機的“苦路”

法新社10月27日發自蒙古煤炭海關堆場查干哈德（Tsagaan Khad）的報道說，在中蒙邊界，急着往中國送煤的蒙古卡車司機們，因雙方邊境的嚴格防疫檢測，不得不無休止地等待，或蝸牛一般前行。他們有的等了幾個星期。可是，送不到貨，拿不到薪酬，一家人等着過冬。

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這篇報道說，在冠狀病毒疫情大流行之前，這條路上擠滿了向中國運送珍貴燃料煤炭的車輛--中國嚴重依賴煤炭，目前正與威脅其經濟增長的斷電問題作鬥爭。

但是現在，由於蒙古和中國都採取了嚴格的衛生措施，在邊境附近的煤炭城鎮查干哈德（Tsagaan Khad），卡車隊伍正以蝸牛般的速度前進。

法新社說，在一片半沙漠的景象中，幾十輛半掛車排隊等待輪到他們通過，也有其他的卡車停在路邊。

卡車司機達瓦蘇仁-措格賽汗（Davaasuren Tsogtsaikhan）嘆息道，"我們的家人需要（錢）來購買木材、燃料和衣服過冬。" 可是他在中國一側不得不為一次交貨等待許多個星期。這位32歲的客車司機嘆息道，這裡“所有的司機都很難”，他自己“正在努力維持着家中的生計”。

與中國有着漫長邊界的蒙古國，在2020年初，為避免冠狀病毒傳染，是第一批關閉與中國邊境口岸的國家之一。

多次測試

法新社說，現在中國除了一些零星疫情之外，這個冠狀病毒已經幾乎沒有了，貨物可以流通了。

但是，蒙古國擔心，如果有一名蒙古卡車司機可能成為中國方面的感染源，那麼北京就會關閉邊境。所以，蒙古方面採取非常非常嚴格的衛生規定，以避免北京關閉邊境。

於是，蒙古國的司機們受苦了：他們首先要在蒙古國一側接受篩查，然後戴着口罩，穿着防護服，被巴士運到中國邊境，進行第二次測試，一旦測試通過，卡車可以越過邊界，但司機被禁止離開駕駛室......甚至連車窗也不可以打開。

43歲的卡車司機Undrakh Bold向法新社解釋說，理論上講，"如果整個一組的（司機）檢測結果都是陰性，那麼，我們就可以在第二天（在中國）運送煤炭"。

但實際上，事情沒有那麼簡單。這位3個孩子的父親講述自己的經歷說，今年8月初，他抵達邊境後，又被迫折回800多公里外的烏蘭巴托，接受三周的隔離，因為在他的司機團隊中發現了一個病例。

他說：現在"我（終於）回到了查干哈德（邊境），已經六天了，但這（僅僅）是我的第一次核酸測試。

拯救司機

所有這些衛生措施都大大減緩了卡車過境的速度。而卡車司機們的最大問題是，在將貨物送達目的地之前，他們得不到任何薪酬。

他們中的一些人對這種情況感到憤怒，上周這些司機在蒙古國首都烏蘭巴托舉行了示威， 他們身穿黃馬甲，舉着印有 "拯救司機"的標語牌遊行。蒙古國一個司機工會的負責人Yalagdashgui Naranpil告訴法新社說："我們處於貧困的邊緣。"

法新社這篇報道介紹說，中國在很大程度上依賴煤炭來運行其發電廠。更何況現在中國正遭受斷電之苦。這個情況，與該國對污染排放的限制、管制電價和電力短缺有關，也有其他因素。

蒙古去年向中國出口了3500多萬噸煤炭。今年由於邊境的衛生限制，自1月份以來，蒙古向中國的出口量不到去年的三分之一。

中國總理李克強上周與蒙古國總理舉行了會晤。據中國官方媒體報道，兩人同意將允許穿越邊境的卡車數量增加一倍。