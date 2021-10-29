在美國墮胎辯論中 拜登與教皇長談

信奉天主教的美國總統喬-拜登10月29日在羅馬G20峰會前夕訪問梵蒂岡，與教皇方濟各長談。此番會面的背景是拜登對墮胎的寬容在美國引發激烈辯論和保守派的抨擊…

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法新社記者看到喬-拜登和妻子吉爾在中午12點過後，走下汽車，進入教廷，與梵蒂岡官員握手。這是拜登第四次與方濟各會面，也是他成為美國總統後的第一次。

路透社說，喬-拜登周五在梵蒂岡與教皇方濟各進行了長時間的會晤，因為這位信奉天主教的美國總統在美國正因其對墮胎的容忍而受到一部分保守派的挑戰。

根據梵蒂岡的說法，這次私人會晤持續了1小時15分鐘，另有大約15分鐘是在梵蒂岡拍照和交換禮物。

之前，教皇方濟各在2017年與前總統特朗普的會晤持續了大約半小時，在2014年與奧巴馬的會面持續了大約50分鐘。

路透社說，這次教皇與拜登的會晤在白宮會議記錄中沒有任何有關墮胎的談話內容。但方濟各與拜登這次會晤的背景是美國教會有關墮胎的激烈辯論。

作為一名信奉天主教的人，喬-拜登表示他不想把自己的觀點強加於人，儘管他個人反對墮胎。

美國教士中最挑剔的人要求禁止經常參加彌撒的拜登領聖餐。托馬斯-托賓主教在Twitter上寫道，"親愛的教皇方濟各，你已大膽地宣布墮胎是‘謀殺’，請挑戰拜登總統在這個關鍵問題上的表現，因他繼續支持墮胎，這是教會的恥辱，也是教會的醜聞”。

路透社說，當被問及上個月美國教會出現有關禁止拜登領聖餐的辯論時，教皇方濟各告訴記者說，墮胎是"謀殺"。但他同時也批評美國的主教們說："聖餐不是對完美者的獎勵（......）聖餐是一種禮物，是耶穌和他的教會的存在。" 主教們應以“慈悲和溫柔”對待支持墮胎的天主教政治家。