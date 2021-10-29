G20前夕馬克龍與拜登會面 或談歐洲防務體系

拜登今天10月29日抵羅馬，準備參加G20峰會。法國總統馬克龍今天下午將在法國駐羅馬教廷大使館的波拿巴別墅接待拜登。在握手，微笑，拍肩膀之外，法國輿論等待雙方修復關係的具體內容....

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拜登今天下午將在羅馬與馬克龍會面。綜合法媒分析，馬克龍或要求拜登更多支持歐洲建立真正的防務體系，特別是美國將戰略重點轉向中國和亞太之後，與歐洲利益攸關的烏克蘭，中東，非洲，恐怖主義等問題，需歐盟擁有真正的禦能力。

法新社說，這將是“澳大利亞潛艇危機”激怒巴黎後，馬克龍與拜登的首次“面對面”會談，這場期待已久的談話的目的旨在讓跨大西洋關係回到正軌。

法-美總統的會面時間是今天下午當地時間16點15分，地點在法國駐羅馬教廷大使館的波拿巴別墅。馬克龍將作為主東接待拜登，對於這個安排，愛麗舍宮強調說，這具有 "重要的政治性質"。

對巴黎來說，這是美國政府承認在這場爭吵中負有一定責任之後，又一次與法國修好的跡象。

今年9月中旬，美國、澳大利亞、英國，宣布在印太地區建立“奧庫斯”（Aukus）聯盟，法國對此作出了非常強烈的反應，除了不滿未被徵求意見之外，巴黎對這種夥伴關係的第一個後果感到非常失望：那就是澳大利亞放棄了法國潛艇的大型合同。

法新社說，這次巴黎要從華盛頓獲得“具體承諾”，特別是要在歐洲建立自己的防務系統方面，尋求美國的支持。

華盛頓在特朗普時代就明言不再當國際警察，改為僅在涉及美國重大利益受威脅時進行干預。拜登政府似乎延續了這個政策。所以馬克龍推動歐盟在北約之外建立自己真正的防禦體系，應對歐洲利益攸關的挑戰。特別是在阿富汗失敗的撤軍行動後，歐洲輿論更加意識到不能過分依賴美國。