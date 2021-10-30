全球活動家呼籲勿讓北京用“氣候”換“人權”

據英國《衛報》10月29日報道，來自世界各地的民選議員聚集在羅馬，敦促G20集團各國領導人不要因中國當局在氣候危機方面的合作而放過其對人權的侵犯行為。

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這個報稱，參加這場反20國峰會的許多人被禁止前往中國，北京當局以此作為對他們反對中國在新疆的鎮壓活動的懲罰。

2020年被中國制裁的立陶宛議員多維萊-薩卡利內說，“我們在這裡是為了確保中華人民共和國不會在這次G20峰會上獲得自由通行證”。她稱，“G20峰會的領導人必須非常清楚地認識到，當他們把中華人民共和國當作俱樂部的平等成員時，會有什麼風險，把維吾爾族種族的滅絕、香港和台灣作為籌碼的代價是什麼”。

多維萊-薩卡利內又說，讓我們不要自欺欺人地相信中華人民共和國是應對氣候危機的可靠夥伴，這個國家制裁人權的捍衛者，目前正對其人民實施嚴厲的控制措施"。

同樣在羅馬的英國前保守黨領袖伊恩-鄧肯-史密斯說，"我們的目的是要求20國集團政府公開承認中華人民共和國構成巨大威脅。他指控北京無視全球貿易規則，對維吾爾人進行種族滅絕，破壞關於香港的國際條約，威脅要入侵台灣。

《衛報》說，在中國加緊威脅要奪回台灣之際，台灣外長吳釗燮在“對華政策跨國議員聯盟”組織的論壇進行了遠程演講。“吳釗燮原本預計前往羅馬，但他的意大利之行被取消，人們猜測羅馬不願意在如此敏感的時刻給他簽證”。

之前，台灣外長吳釗燮率團訪問了斯洛伐克，捷克，以及歐盟布魯塞爾。這是他自2019年以來首次出訪歐洲。

衛報說，中國國家主席習近平沒有親自出席羅馬G20峰會。他最近重申，統一台灣是中國的目標，並增加了靠近該島的軍事活動。中國當局將各國議會”對華政策跨國議員聯盟”（Ipac）的反G20會議描述為分裂分子的聚會。