G20峰會結束前就氣候承諾進行最後的艱難談判

羅馬G20集團領導人峰會定於今天10月31日結束。法新社說，世界主要經濟體的領導人將在周日開會，就其氣候承諾進行最後的艱難談判。

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由於20國集團佔全球排放量的近80%，G20國家的元首和政府首腦必須在去英國格拉斯哥參加聯合國氣候大會（COP26）之前定下基調，確定他們應對全球變暖的長期目標。主要目標之一是盡一切可能，將地球升溫限制在與前工業時代相比增加1.5°C度以下。根據聯合國氣候專家（IPCC）的說法，這一門檻可能在2030年左右達到。而談判中的一個關鍵問題是實現“碳中和”的日期：是2050年？還是2060年？

本次G20的主席國意大利正推動雄心勃勃的目標，但G20一些新興國家和依賴煤炭與碳氫化合物生產的國家對嚴格的目標極不情願，這些國家希望刪除最嚴格的措辭，特別是實現既定目標的具體手段。在碳中和問題上，共識可能是 "本世紀中葉"。

意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）周六晚上在奎里納宮（ Quirinal）為20國集團領導人舉行的晚宴上警告說："我們決不能把一個處於衝突中的星球留給後來者，地球資源已被浪費，生態系統被那些自私行為所破壞，這些自私的人不知道如何將經濟和社會增長的合法願望與保護不屬於我們的東西的必要結合起來...。意大利總統說，現在，數十億人、所有民族的目光都關注着我們，關注我們的成果。

與氣候的艱難談判相比，20國集團的領導人昨天一致批准了對跨國集團在全球徵收15%最低稅的方案。