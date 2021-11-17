默克爾承認對中國可能太天真了

德國總理安格拉-默克爾在經濟和金融組織負責人會議後的新聞發布會2021年8月26日柏林。

德國總理安格拉-默克爾接受路透社採訪時承認“最初德國在某些領域與中國合作時可能太天真了。但她堅稱，不該為了應對日益緊張的局勢而切斷所有聯繫。

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路透社發自柏林的報道說，默克爾的接觸戰略使中國在她16年的任期內成為德國的第一大貿易夥伴，並塑造了歐洲對這個亞洲崛起大國的立場，即便是在對不公平競爭和工業間諜活動擔憂的情況下。

默克爾在一次採訪中說："也許，最初我們在對待一些合作夥伴的關係方面有些過於天真。"

她說，"這些天來，我們更仔細地查看，確實是這樣。"

她繼續說，儘管如此，德國和更廣範圍歐盟，應該繼續與中國合作，而且可以相互學習。

默克爾反對與中國脫鉤，她說，"完全脫鉤在我看來是不對的，這對我們來說是有害的。"

中國在2016年成為德國最大的貿易夥伴，中國的快速經濟擴張，在默克爾的整個任期內，推動了德國的經濟增長。但一些批評者指出，德國現在過於依賴中國，而且在侵犯人權等尷尬問題上對北京過於軟弱。

默克爾的政府則表示，默克爾在對北京的正式訪問中，總是處理人權問題--已經不少於12次了--並尋求讓德國在亞洲實現貿易多樣化。

默克爾稱，德國過去不間斷地與中國政府討論知識產權和專利保護問題，"這既涉及到在德國的中國學生，也涉及到在中國經營的德國企業"。

默克爾稱，試圖為新技術制定道德標準的西方民主國家，必須處於創新的前沿，以掌握其影響。可是"目前，在量子計算機和人工智能等領域，歐洲的情況並非如此。" 她說，在許多領域，中國和美國更勝一籌。

默克爾又說，國家仍然必須保護其關鍵基礎設施，比如德國有關信息技術安全的新法律，就為新一代電信網絡設備製造商，如中國的華為，設置了很高的門檻。

不過她反過來說，然而，我覺得始終必須強調，個人的公司不應該一上來就被排除在外。"

默克爾去年9月沒有競選連任。在新的聯合政府成立之前，她以看守政府的身份行事。而未來新政府的一些潛在成員主張對中國採取更強硬的立場。

最後，路透社引述默克爾說：“我們需要一個開放的系統，在這個系統中，大家都以相同的標準受到評估。”