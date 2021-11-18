澳洲外長：需採取“一切行動”防止對台灣的戰爭

澳大利亞輿論正在對澳洲與美國結盟保護台灣問題進行辯論。該國的防長彼得-達頓和外長瑪麗斯-佩恩都對台灣海峽日益緊張的局勢發表了看法。澳洲外長佩恩表示，需要採取“一切行動”來防止對台灣的戰爭。

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據《悉尼先鋒晨報》11月18日報道，澳洲外長佩恩為政府在台灣問題上的言論進行了辯護。她稱，國防部長彼得-達頓的言論主要是為了防止台灣地區爆發戰爭。

在澳洲前總理保羅-基廷上周聲稱台灣不是澳大利亞的重要"利益"之後，澳大利亞國內爆發了一場關於台灣的激烈辯論。

澳洲防長達頓之前曾說，如果美國投入部隊保衛台灣島，澳大利亞不加入美國的行動是"不可想象的"。

達頓還表示，不能忽視台灣問題的戰爭前景，澳洲內政部秘書佩祖洛也曾警告稱"戰爭的鼓聲 "正在敲響。

據悉尼先鋒晨報介紹，一些澳洲國家安全問題專家擔心，澳大利亞在台灣問題上的高調言論可能會成為中國"心理戰"戰略的一部分，其目的是脅迫該島接受與大陸統一。

身為參議員的外長佩恩在被問及她對上述說法的回應時表示，這些言論的目的，不是為了加劇該地區的緊張局勢。她對《悉尼先驅晨報》和《時代報》說："我以前說過，衝突不符合任何人的利益，與台灣有關的分歧需要通過對話和平解決，而不是通過威脅或使用武力或脅迫。

對於美澳關係，佩恩表示，澳大利亞與美國的聯盟是澳大利亞安全的基石，而澳美聯盟的重點就是促進一個安全、繁榮、基於規則的印度太平洋地區。“正如達頓部長所說，戰爭將是毀滅性的，“我們需要採取一切行動來防止它。"