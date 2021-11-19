中國與澳大利亞繼續因核動力潛艦合同互嗆

中國駐澳大利亞大使館臨時代辦王晰寧接受英國《衛報》（The Guardian）訪問時說，澳洲打算求助美英技術打造至少8艘核動力潛艦，破壞了澳洲和平捍衛者的形象，已成“舞刀弄劍者”。 澳大利亞國防部長彼得-達頓對此言論嗤之以鼻，稱其為 "挑釁性和滑稽"，"愚蠢到可笑"。

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澳洲今年9月與美英成立AUKUS三方安全聯盟，毀棄原本與法國簽定的柴電動力潛艦合約，改與美英合作打造核動力潛艦，不僅激怒法方，也惹惱了正在印度太平洋地區崛起的中國。

在中國駐澳大使10月份離開後王晰寧就是中國在澳大利亞的最高代表。他在接受《衛報》採訪時說，如果澳大利亞購買這種潛艇，肯定會影響現有的核不擴散制度，就會成為一個 "壞孩子"。因為這種潛艇比常規潛艇的航程更大，更難追蹤。它們被設計為能夠進行遠程攻擊。 他在採訪中問道： "那麼你打算攻擊誰？你不再致力於和平，不再是和平的捍衛者，你正在成為某種持劍者，" 王晰寧還警告澳大利亞政界人士不要採取任何會 "損害雙方關係 "的行動。他同時也質疑澳大利亞核能力為零，難以應對潛在的核事故。

澳大利亞國防部長彼得-達頓對此嗤之以鼻，稱其為 "挑釁性和滑稽"，"愚蠢到可笑"。達頓說："這位代理大使可能是在讀共產黨的劇本，但我認為大多數澳大利亞人都明白這些評論的無益性質。“ 他說在澳大利亞沒有看到任何其他大使這樣做，但中國外交官在其他國家也都採取類似的外交活動。達頓認為這些外交官應該被解僱。

王晰寧在《衛報》的採訪中呼籲澳洲政治家“不要做任何破壞”兩國關係的事情。但他暗示北京不會主動結束兩國停止對話的局面，稱在參與軍事衝突這種問題上搞投機，不會給高級別會談提供有利環境。

澳大利亞媒體也報道，政府對中國批評其獲得核動力潛艇一笑置之，認為自己的潛艇計畫與中國的大規模軍事擴張相比相形見絀。報道指出，澳洲聯邦政府對達爾文港租約的審查將成為與中國雙邊關係的下一個爆發點。該國貿易部長丹-特漢說，政府還沒有對達爾文港的租約作出任何決定。

中國是澳洲最大的貿易夥伴國，但自2018年以來，兩國之間的貿易和其他緊張關係一直在增加，包括為期兩年的高級別外交凍結。澳洲2018年排除中國華為技術有限公司參與境內第5代行動通訊技術（5G）寬頻網路發展，又要求針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源展開獨立調查，中方則對澳洲數項貨物課徵關稅，雙邊關係逐漸惡化。