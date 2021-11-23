韓國前總統全鬥煥90歲病逝 鎮壓光州事件終身背罵名

韓國前總統全鬥煥周二（11月23日）在首爾家中病逝，享年 90 歲。他自1979年通過軍事政變上台，鐵腕統治韓國八年，最終在大規模示威壓力下被迫辭職。他因鎮壓光州事件背負“光州屠夫”惡名，晚年官司纏身，是韓國最受唾棄的人物之一。

廣告 繼續瀏覽後續

全鬥煥出生於1931年3月，在朝鮮戰爭最激烈時期的1951年從軍，從陸軍士官學校畢業成為一名軍官，在政變上台的前總統樸正熙的羽翼下一路晉陞，1979年10月樸正熙遇刺身亡後，他擔任聯合調查本部長，兩個月後策畫“雙十二軍事政變”，次年逼迫崔圭夏下台，自任第11屆總統，並發布全國戒嚴令，這也成為了“五一八民主化運動”（又稱光州事件）的導火索。1981年，全鬥煥當選韓國第12屆總統，1988年他在由學生領導、要求總統直選的大規模民主示威聲浪中下台，結束了長達八年的軍事獨裁統治。

全鬥煥因血腥鎮壓 1980 年韓國光州“518民主示威”而被稱為“光州屠夫”。據韓國官方公布事件死亡的人數為207人，750多人受輕重傷，但一些組織認為實際死傷數字可能高出官方統計的三倍。

光州“518民主示威”被視為是韓國爭取民主的象徵，上萬居民和學生在幾個月間走上街頭抗議實施戒嚴和對平民的鎮壓，但抗議被全鬥煥和韓國極右派譴責為由朝鮮的同情者所煽動的“騷亂”。

1996年全鬥煥因被控製造內亂 叛亂和貪污罪被判死刑，後改判無期徒刑，但在1997年獲特赦出獄。

全鬥煥的青瓦台執政8年期間以鐵腕和政治打壓著稱，對持不同政見者廣泛使用酷刑，鎮壓言論自由。

但他在位期間也是韓國經濟起飛期，他自評功績，除了穩控物價民生和成功申辦漢城1988年奧運會外，還包括開創了韓國“和平移交政權的先例”。但不少評論指出，全鬥煥執政時期的經濟成果基本源自前屆樸正熙政府所打下的基礎，全鬥煥並未做出多大貢獻。

1983年他在一次訪問緬甸期間，曾遭遇朝鮮間諜的刺殺襲擊。朝鮮間諜在他將出席的吊念緬甸國父昂山（昂山素季之父）儀式上引爆炸彈，陪同他出訪的韓國外長和經濟顧問被炸死，但他由於交通堵塞沒有抵達儀式現場而逃過一死。

法新社報導，全鬥煥在1990年代中期受審期間，堅稱對他的審判是出於政治動機，並冷漠為其政變和授權鎮壓辯護，說發動政變是拯救國家避免陷入危機的必要之舉，並否認派遣部隊進入光州。

據報道，全鬥煥1988年下台以後，隱居一座佛寺，鮮少露面公共場合，但後來仍多次成為媒體焦點。

2003年全鬥煥在積欠巨額罰款下，聲稱家產只剩29萬韓元，但他4名子女和其他親戚後來被發現在首爾坐擁大量土地、在美國也擁有數間豪宅後，引發公憤。