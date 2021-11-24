日本響應美國號召 釋放儲備石油

拜登政府11月23日宣布，美國將從國家戰略石油儲備中釋放約5000萬桶原油，以努力降低汽油價格並阻止通貨膨脹的上升。日本響應美國的呼籲，日本首相岸田文雄24日上午表示，“與美國一致，國家石油儲備將以不違反石油儲備法的方式，出售部分產品。”這是日本首次公布放出國家儲備，預計數量將是國內需求的幾天。

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內閣官房長官松野博一24日上午在記者會上解釋說，政府已決定與美國等國家合作釋放部分國家石油儲備，這是油型定期替換的先行措施。 “我們決定提前進行過去重複的油型更換措施，我們認為這不違反儲油法。”

在過去的一年半里，全球新冠疫情使能源市場經歷了劇烈震蕩，需求和價格原本下降，但全球經濟活動在因新冠疫情而實施的限制措施之後逐步恢復，導致燃料需求增加，並推動原油價格在今年上漲了62%，美國的汽油價格平均約為每加侖3.40美元，是2020年的兩倍。

白宮表示，此舉將以貸款和銷售的形式釋放石油，並與中國、日本、韓國、英國和印度政府進行了協調。

岸田首相在官邸告訴記者，穩定原油價格是實現經濟復蘇的一個非常重要的問題。

為應對原油價格飆升，美國政府11月23日宣布釋放5000萬桶石油儲備，目的是與日本等主要消費國合作，暫時增加供應和降低價格。

日本按照法律規定對石油進行國家庫存和民間儲備，截至9月底，這些儲備是國內需求的共計約240天份，其中，國家庫存為145天份，超過儲存國家儲存目標（約90天），日本石油消費最近低迷，此舉純為響應美國的呼籲。（法廣特約記者楚良一發自東京）