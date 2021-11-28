澳洲證實檢測到兩例Omicron變體：都種過疫苗

澳洲衛生官員說他們首次檢測到冠狀病毒Omicron變體2021年11月28日

澳大利亞衛生當局周日11月28日表示，兩名來自南部非洲的乘客被檢測出冠狀病毒歐米克朗（Omicron）變體，“這兩例都完全接種過疫苗”。

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澳洲新南威爾士州東部的衛生當局證實，在兩名周六抵達悉尼的乘客身上測出冠狀病毒新變體歐米克朗。他們乘坐卡塔爾航空公司的航班，途經多哈，抵達悉尼。

新南威爾士州衛生部說：“這兩人都已經完全接種了疫苗”。他們抵達澳洲後不久，被檢測的結果呈陽性，導致進一步的分析。”目前他們沒有癥狀，正在專用房間里進行隔離。

據澳洲媒體abc說，澳大利亞對歐米克朗變體在南非和鄰國的傳播作出反應，聯邦政府已宣布旅行禁令和新的檢疫規則。

從即日起，曾在包括南非在內的9個國家檢測到歐米克朗變體的非澳大利亞公民不能進入澳大利亞。

這9個國家是：南非、納米比亞、津巴布韋、博茨瓦納、萊索托、史瓦帝尼、塞舌爾、馬拉維和莫桑比克。

澳大利亞公民凡是最近從這些國家之一抵達的人，必須隔離14天。

美國、加拿大和澳大利亞周六加入越來越多發現歐米克朗變體的國家行列。這些國家對南部非洲實施了旅行限制。南非對這些措施提出了抗議。該變種繼續蔓延，英國、德國和意大利、捷克、以色列已經確認了首個病例，荷蘭等其他國家也宣布了疑似病例。