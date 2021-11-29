Omicron迫使各國重新考慮全球旅行計畫

Omicron新冠變體在全球傳播，澳大利亞、丹麥、法國和荷蘭均發現新病例，促使各國重新考慮國際旅行的計畫，以儘力避免疫情爆發。從印尼到沙特，多國已經對來自非洲南部的遊客實施了旅行限制，以遏制病毒傳播。

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據路透社今天報道稱，新冠變種Omicron傳播迫使各國重新考慮全球旅行計畫。而有關該變種的消息在上周引發了金融市場的恐慌和拋售，因為各國採取了新的限制措施，擔心它可能具有疫苗抗性並在兩年的全球疫情之後破壞剛剛開始的經濟復蘇。

世界衛生組織(WHO)警告說，在沒有信息表明其癥狀與其他變種不同的情況下，確定Omicron的嚴重程度可能需要“幾天到幾周”時間。

澳大利亞總理莫里森(Scott Morrison)周一表示，澳大利亞將評估從12月1日起重新向技術移民和學生開放的計畫，同時補充說，恢復對外國旅客進行為期兩周的強制酒店隔離“還太早”。他呼籲大家保持冷靜，因為Omicron的嚴重性、傳播性和疫苗抗性尚未確定，

路透社說，莫里森與WHO的說法一致，WHO將其列為“關切變種”。

從印尼到沙特，多國已經對來自非洲南部的遊客實施了旅行限制，以遏制病毒傳播。

新加坡衛生部說，新加坡已經推遲了與一些中東國家(如卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯酋)之間疫苗接種者旅遊走廊計畫的啟動，因為“這些國家是受影響國家的交通樞紐”。

英國表示，將於周一召開七國集團(G7)衛生部長緊急會議，討論最新情況。

以色列周六晚些時候宣布，將禁止所有外國人進入該國，並重新採用反恐電話追蹤技術遏制該變異病毒的傳播。

白宮在一份聲明中說，美國國家過敏暨傳染病研究所所長福奇周日告訴總統拜登，大約需要兩周時間才能獲得關於Omicron新冠變體的傳播性和其他特徵的更明確信息。