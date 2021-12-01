澳大利亞參議院全票通過馬格尼茨基人權法

積極推動此一法案的澳大利亞工黨成員，參議院外交委員會成員坎佩雷·基欽（Kimberley Kitching）周三發推文表示，將永遠記住這一天，澳大利亞參議院政見如此相左的政黨工黨，自由黨，以及綠黨共同投票全票支持通過了馬格尼斯基人權法。

澳大利亞兌現諾言，參議院周三全票通過馬格尼茨基人權法；正在澳洲訪問的美國總統拜登的太平洋特使譴責中國通過經濟戰使澳大利亞臣服。

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澳大利亞外長馬里斯∙佩恩（Marise Payne）今年八月份曾經承諾，澳大利亞將制定類似於美國“全球馬格尼茨基人權問責法”的澳版制裁法案，以便對踐踏人權或引發國際關切的惡劣行為的個人或實體實施有針對性的財務制裁和旅行禁令。

積極推動此一法案的澳大利亞工黨成員，參議院外交委員會成員坎佩雷·基欽（Kimberley Kitching）周三發推文表示，將永遠記住這一天，澳大利亞參議院政見如此相左的各大政黨工黨，自由黨，以及綠黨共同投票全票支持通過了馬格尼斯基人權法。

路透社此前報道說，要制定澳版馬格尼茨基法，澳大利亞必須對現行法律進行修訂，將目前以國家為對象的制裁條款進一步擴充，加入以個人及實體為對象的制裁目標，這些目標包括與大規模殺傷性武器的擴散、嚴重侵犯人權、惡意的網絡行動以及重大貪腐行為有關的個人與集體。

澳洲媒體指出，法案將可以在年底之前投入實施，澳大利亞政府就可以對涉嫌嚴重侵犯人權者實施凍結或沒收財產、同時禁止入境的制裁。美國、歐盟和英國今年都推出了各自的馬格尼斯基法，並且依據該法案對在中國新疆地區被控嚴重侵犯人權的中國官員實施制裁，曾經激發北京出台反制裁措施。

另據法新社發自悉尼的消息，正在澳洲訪問的美國白宮印太事務聯絡人庫爾特·坎佩爾（Kurt Campbell）周三在澳洲智庫洛伊學院（Institut Lowy）發表演說時譴責中國在海外的行為越來越咄咄逼人，譴責中國對澳大利亞發動“令人目眩”的經濟戰爭，他說，北京的目的似乎是要將澳大利亞擊個粉碎，要使澳大利亞對他下跪。法新社指出，澳大利亞的所有產品，煤炭，棉花，牛肉，葡萄酒，海鮮都曾經遭到中國的禁運。

法新社評論說，華盛頓將北京當作是戰略競爭對手，在競爭的同事與北京保持外交對話以避免發生失控。美國近日將澳洲拉入奧庫斯戰略聯盟與澳洲分享核潛艇技術以此大大增加了澳大利亞的軍事實力。坎佩爾特別表示，奧庫斯聯盟宣布之後，有許多國家向美方表示有意加入。

全球馬格尼茨基人權法的推動者布若德（Bill Browder）表示澳大利亞成為南半球首個通過馬格尼茨基人權法的國家，目前全世界已經有34個國家通過了該法案，侵犯人權的人的末日即將來臨！