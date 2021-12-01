美國、日本和歐盟承諾增進三邊合作：應對國際貿易挑戰

美國貿易代表戴琪、日本經濟產業大臣萩生田光一和歐盟委員會執行副主席瓦爾迪斯·東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）於2021年11月30日進行了虛擬會晤。美國，日本與歐盟協議增進合作，並同意聯合應對第三國非市場政策和做法帶來的全球挑戰。

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據歐盟官方消息說，美國、日本和歐盟發表關於三邊合作的聯合聲明。這是美國貿易代表戴琪、日本經濟產業大臣萩生田光一和歐盟委員會執行副主席瓦爾迪斯·東布羅夫斯基斯於2021 年11月30日進行了虛擬會晤後的共同表態。。

美國，日本以及歐盟同意續簽三邊夥伴關係，以應對第三國非市場政策和做法帶來的全球挑戰，三方指這些非市場政策和做法破壞了日本，美國以及歐盟的工人利益和企業併產生了負面影響。他們同意將作為三邊夥伴的工作重點放在三個領域：識別因非市場行為而引起的問題；確定現有執法工具的差距，需要進一步工作以開發新政策工具來解決此類做法；以及討論在利用現有政策法規方面的合作。

三方說，確定需要進一步工作以制定規則以解決此類做法的領域。三方稱將在三個重點領域並行推進，並同意定期審查進展情況。

該消息說，三方強調了世貿組織改革的重要性，以努力建立一個自由、公平、基於規則的多邊貿易體制，使所有成員受益並有助於確保所有人的共同繁榮，並重申他們對成功適時舉辦世貿組織第12屆部長級會議的共同承諾。